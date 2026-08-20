FOTO: El sol regresa al AMBA, pero el SMN prevé un notable descenso de la temperatura

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Luego de varios días de inestabilidad y cielos grises, el clima finalmente experimentará un cambio significativo. Según los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado el sol será el principal protagonista en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

No obstante, la Agencia Noticias Argentinas ha informado que este fenómeno se verá acompañado de una mala noticia para quienes disfrutan del calor: la llegada de un frente frío que hará descender las temperaturas.

El sábado vuelve el sol al AMBA

El sábado se perfila como una de las jornadas más soleadas en días recientes. El pronóstico indica un inicio de día con cielo despejado y una fuerte presencia del sol durante gran parte de la jornada.

A medida que avance el día, podría haber un leve aumento de la nubosidad, aunque no será suficiente para oscurecer el cielo. El sol seguirá siendo el protagonista en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.

La mala noticia: fuerte descenso de la temperatura

El regreso del sol trae consigo un notable descenso en las temperaturas. El SMN prevé una mínima de apenas 3 grados, lo que hará que el comienzo del día sea muy frío en varias zonas del AMBA. Durante la tarde, las condiciones serán más agradables gracias al sol, aunque el ambiente seguirá siendo frío.

Por lo tanto, aquellos que deban salir temprano deberán estar preparados para una mañana con temperaturas muy bajas y una sensación térmica que podría ser aún más baja en áreas expuestas.

Pronóstico del tiempo para el AMBA

Sábado: el sol brillará durante gran parte del día.

Cielo: despejado, con algo de nubosidad más tarde.

Temperatura mínima: 3 grados.

Temperatura máxima: se prevé un aumento durante la tarde.

Lluvias: no se anticipan precipitaciones.

Así, el fin de semana comenzará con una imagen muy distinta a la de los días previos: mucho sol, cielo con algunas nubes y temperaturas muy bajas, especialmente en las primeras horas del sábado.