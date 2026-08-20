Charla con Eduardo Accastello: Villa María tiene rally, pero también sueña con un autódromo

Cadena 3 Motor estuvo presente en la Conferencia de Prensa de lanzamiento del Rally Villa María 2026 -6ª del Rally Cordobés-, el encuentro contó con la presencia de autoridades, instituciones y representantes de la organización, donde Eduardo Accastello, intendente de Villa María, se prestó a un diálogo, siempre especial, con nuestro corresponsal y, además del rally del fin de semana, le comentó su sueño para la ciudad: "Villa María, como lo tiene Río Cuarto, como lo tiene el 'Cabalén', tiene el ADN para que podamos tener un autódromo".

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El Intendente de Villa María, Eduardo Acastello, en diálogo con Cadena 3 Motor

C3M- Bueno, la verdad que me cuesta arrancar la nota. No sé a quién nos dirigimos... ¿al amigo de la Cadena 3, al intendente de Villa María, al colega. ¿Por dónde arranco?

EA- No, no, al amigo de la Cadena 3. Nosotros tuvimos esa pasión increíble de, siendo joven, formar parte del periodismo deportivo y del automovilismo. Y bueno, uno se ha quedado muy enganchado y lo sigue a través de la vida. Pero la verdad que lo admiramos lo que hacen ustedes, siempre los escuchamos, siempre los seguimos porque, reitero, uno admira al automovilismo, admira a los que compiten, a los equipos, a los pormenores, a la historia esta que ustedes cuentan que es increíble. Y bueno, a nosotros nos encanta el automovilismo, a los villamarienses nos encanta el rally, nos encanta el automovilismo. Así que siempre son bienvenidos.

C3M- La palabra rally es parte del ADN de los cordobeses. Villa María renovó, le dijo sí una vez más.

EA- Sí, nosotros decimos Córdoba es rally, Córdoba es la esencia del rally argentino. Y nosotros no podemos ser menos, porque tenemos grandes historias del automovilismo que han pasado por la vida de esta ciudad. Y tenemos que estar presentes, porque además el rally cordobés es hoy, sin duda, uno de los rallies más importantes de Sudamérica. Así que estamos siempre cerca, acompañando y facilitando a los hacedores, que son ellos, porque tanto Gustavo (Beccaría) con toda la Federación, también la gente de acá, de los pueblos, que nosotros, siempre los intendentes de acá, estamos todos juntos laburando para que el rally esté presente.

C3M- ¿Te vas a ir a parar el costado de la ruta con precaución a ver un poco el paso de los muchachos?

EA- Sí, sí, le pedimos a la gente eso, que lo disfrute, pero que se cuide, porque eso es parte de la historia del rally, cuidar, cuidar el ambiente, cuidarse las personas, porque queremos seguir viendo rally mucho tiempo y por supuesto voy a estar presente en todo lo que pueda.

C3M- Dijiste la palabra autódromo en la conferencia de prensa y que es un sueño al futuro, un estudio al futuro. ¿Qué título le ponemos a eso?

EA- Es una materia pendiente que tiene futuro. Yo creo que nosotros estamos trabajando, nunca nos entregamos a la posibilidad de que Villa María pueda tener un autódromo. En realidad, hay un proyecto que está en marcha, que bueno, que se ha pausado, pero que tenemos confianza en que la gente que nos ha presentado la idea, que trabajamos durante más de un año y medio, no son temas mágicos, y más en estos momentos. Es decir, hay que trabajarlo todo de distinta manera. Así que vamos a tratar de seguir, porque creemos que Villa María, como lo tiene Río Cuarto, como lo tiene el 'Cabalén', tiene el ADN para que podamos tener un autódromo también acá en esta ciudad.

C3M- Compartimos el fin de semana.

EA- Gracias, y lo esperamos, como siempre, con mucho cariño. Gracias.

Cadena 3 Motor, un reportaje de Marcelo Ingaramo, en Villa María, Córdoba