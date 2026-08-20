FOTO: Condenan a suboficial del Ejército a seis años de prisión por abuso sexual en Salta

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Un suboficial del Ejército Argentino fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, al resultar penalmente responsable del delito de "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de una menor de edad en la ciudad salteña de Tartagal, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Durante el debate, la fiscalía —a cargo de Lorena Martínez— acreditó que el condenado interceptó a una adolescente de 17 años a la salida del colegio y, mediante engaños, la trasladó hasta una habitación, donde abusó sexualmente de ella.

El juez Ricardo Martoccia impuso la condena y ordenó la remisión de copia certificada del fallo, junto con la documentación correspondiente, a la Oficina de Gestión de Audiencias de la Corte de Justicia, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, requirió al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público Fiscal la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes nacionales Nº 26.879 y provincial Nº 7775, oficiando a tales efectos a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para la prosecución del trámite correspondiente.