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Condenan a suboficial del Ejército a seis años de prisión por abuso sexual en Salta

Un suboficial del Ejército fue sentenciado a seis años de prisión tras abusar de una adolescente de 17 años en Tartagal, Salta. La fiscalía presentó pruebas contundentes en su contra.

20/08/2026 | 18:44Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Un suboficial del Ejército Argentino fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, al resultar penalmente responsable del delito de "abuso sexual con acceso carnal" en perjuicio de una menor de edad en la ciudad salteña de Tartagal, según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Durante el debate, la fiscalía —a cargo de Lorena Martínez— acreditó que el condenado interceptó a una adolescente de 17 años a la salida del colegio y, mediante engaños, la trasladó hasta una habitación, donde abusó sexualmente de ella.

El juez Ricardo Martoccia impuso la condena y ordenó la remisión de copia certificada del fallo, junto con la documentación correspondiente, a la Oficina de Gestión de Audiencias de la Corte de Justicia, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, requirió al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público Fiscal la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes nacionales Nº 26.879 y provincial Nº 7775, oficiando a tales efectos a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para la prosecución del trámite correspondiente.

Lectura rápida

¿Quién fue condenado?
Un suboficial del Ejército Argentino.

¿Qué delito cometió?
Abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 17 años.

¿Dónde ocurrió el hecho?
En la ciudad salteña de Tartagal.

¿Cuál fue la condena?
Seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

¿Qué acciones se tomarán tras la condena?
Se solicitará la extracción de material genético para su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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