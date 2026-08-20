Crisis humanitaria en Ceuta: miles de migrantes esperan un futuro incierto en España

FOTO: Miles de migrantes en Ceuta esperan en el limbo mientras España decide qué hacer con ellos

Desde hace varias semanas, un gran número de migrantes que arribaron a Ceuta han estado acampando en una playa apartada del centro de la ciudad, durmiendo sobre cartones y resguardando sus escasas pertenencias en bolsas de plástico deterioradas.

El jueves por la mañana, la policía española realizó un operativo para trasladarlos a refugios improvisados. Sin embargo, una hora más tarde, otros migrantes regresaron a la playa en busca de objetos útiles entre la basura que habían dejado atrás: colchones, sillas de plástico y trozos de lona.

Esta situación ilustra la grave crisis humanitaria que se vive en Ceuta, donde se estima que hasta 10.000 migrantes han permanecido en la ciudad semanas después de una primera oleada en la frontera, cuando más de 72.000 personas llegaron en un corto período de tiempo. Tres semanas después, las autoridades españolas se enfrentan al desafío de proporcionar refugio y atención a quienes se resisten a abandonar la ciudad, así como a determinar cuántos migrantes permanecen en este enclave de 84.000 habitantes.

A pocos días de la primera avalancha, en la que al menos 90 personas perdieron la vida, muchos migrantes decidieron regresar a Marruecos al darse cuenta de las dificultades para quedarse en Ceuta y las escasas oportunidades de llegar a Europa. Sin embargo, miles optaron por quedarse, ocultándose en bosques, playas y en las afueras de un centro de acogida.

Las autoridades locales estiman que entre 9.000 y 10.000 migrantes —de los cuales aproximadamente 2.000 son menores— podrían seguir en la ciudad, basándose en el número de raciones de comida distribuidas por organizaciones de ayuda. Por su parte, el Ministerio del Interior de España calcula que alrededor de 5.000 personas permanecen en el lugar.

Desafíos humanitarios y operativos

La agencia de la ONU para los refugiados ha señalado los grandes retos humanitarios y operativos en Ceuta, especialmente en lo que respecta al acceso de los migrantes a refugio, servicios básicos y alimentos. Aunque la mayoría de los que cruzaron a finales de julio son de Marruecos, también han llegado personas de Sudán, Mali y Yemen, países en crisis por conflictos bélicos.

El gobierno español ha declarado que ya se están tomando medidas para alojar a los migrantes que permanecen en Ceuta y restablecer la normalidad en la ciudad. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que se ha conseguido espacio para albergar a 1.800 migrantes en un estacionamiento y en una instalación militar que se utiliza ocasionalmente para actos religiosos.

A pesar de esto, se han observado migrantes deambulando por las calles y otros refugiándose en centros improvisados organizados por residentes locales. Khadija Rifai, una mujer marroquí de 20 años, expresó su preocupación por la falta de soluciones para adultos como ella, a pesar de que se brinda asistencia a menores y jóvenes.

Rifai relató que su vida en Marruecos era "normal", pero que decidió cruzar a Ceuta en busca de mejores oportunidades y atención médica. Mientras su esposo fue devuelto a Marruecos, ella se escondió y espera reunirse con él para, eventualmente, trasladarse a la península.

Descontento local y futuras incertidumbres

El alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado al gobierno nacional por no hacer lo suficiente para controlar la situación, afirmando que el traslado de migrantes no es una solución real al problema. El gobierno ha asignado 6,5 millones de euros (7,6 millones de dólares) en fondos de emergencia para ayudar a la ciudad a enfrentar la crisis, y se han distribuido 4.000 comidas diarias desde el 3 de agosto.

Los migrantes han manifestado su disposición a soportar la incertidumbre y han llevado a cabo protestas en la playa, pidiendo asilo y exigiendo documentos que les permitan continuar su camino hacia Europa. Mohamed Yaqoub, un migrante de 18 años de Chad, compartió su deseo de continuar sus estudios en Francia, aunque reconoció que lograrlo no será fácil debido a los controles en los puertos y aeropuertos.

"Les pedimos que nos permitan entrar y nos den los papeles y documentos necesarios", enfatizó Yaqoub en una conversación con un fotógrafo.