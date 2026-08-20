Deudores argentinos piden ayuda a Milei por récord de morosidad en un contexto crítico

BUENOS AIRES — Argentina se encuentra ante una situación preocupante con un gran número de ciudadanos atrapados en deudas, lo que ha llevado a que muchos reclamen asistencia del gobierno. Con una economía que no repunta y salarios que no alcanzan, millones de argentinos se ven obligados a recurrir al crédito para sobrevivir.

De acuerdo con datos del Banco Central, alrededor de la mitad de la población, es decir, cerca de 22 millones de personas, ha adquirido deudas, principalmente con entidades bancarias y billeteras electrónicas. De este grupo, aproximadamente cinco millones están en situación de mora, con los préstamos personales y las tarjetas de crédito representando más del 70% de los saldos irregulares.

La morosidad en entidades financieras alcanzó un alarmante 7,6% en mayo, marcando un récord que no se había visto en más de 20 años. Este aumento se produce en un contexto de estancamiento económico y reducción del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.

A pesar de la crítica situación, el gobierno liderado por el liberal Javier Milei ha señalado que el problema de los deudores es un "asunto privado" que debe resolverse directamente con los bancos. Sin embargo, el pasado jueves se llevó a cabo en Buenos Aires la primera movilización de deudores que exigen medidas urgentes para aliviar su carga financiera y solicitar tasas de interés más accesibles.

"Pedimos que se declare una emergencia crediticia para los seis millones de personas que no pueden pagar", afirmó Fernando Moyano, de 34 años, integrante de la organización Endeudados Organizados. "La gente quiere pagar, pero no puede. La deuda impacta en la salud mental de las personas", agregó.

La movilización, que tuvo lugar frente al ministerio de Economía, recibió el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, y otras organizaciones sociales. La CGT expresó en un comunicado que el endeudamiento de las familias trabajadoras es una consecuencia directa de un modelo económico que deteriora los ingresos, obligando a recurrir al crédito para satisfacer necesidades básicas.

La situación es particularmente crítica para muchos deudores. Por ejemplo, Moyano contrajo originalmente una deuda de aproximadamente 5.280 dólares, pero debido a los altos intereses por mora, su deuda ha crecido hasta alcanzar los 20.000 dólares. "No estoy pagando, pero quiero hacerlo con tasas razonables y un plazo que pueda cumplir", declaró.

A pesar de que Milei asumió el poder a fines de 2023 con la promesa de controlar la inflación y revertir los déficits fiscales, la reactivación económica se ha demorado. Aunque ha logrado desacelerar la inflación y cumplir con los pagos de deuda externa, el consumo ha disminuido, en gran parte debido a la caída del poder adquisitivo, que se ha depreciado más del 8% en términos reales.

El Banco Provincia en un informe reciente concluyó que el aumento de la morosidad se debe a una insuficiencia de ingresos, ya sea por la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleos o el aumento de gastos fijos que superan el promedio.

A pesar de la creciente presión social, el gobierno ha mostrado reticencia a cambiar su modelo económico. En el Congreso, varios partidos opositores han presentado proyectos para declarar la emergencia crediticia, pero hasta el momento no han tenido éxito.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha solicitado a los bancos una mayor flexibilidad para refinanciar deudas, pero ha dejado claro que no se deben confundir empatía con políticas públicas. "Manejamos el dinero de los contribuyentes y no podemos usarlo para compensar a los bancos por otorgar créditos irresponsables", afirmó Caputo.