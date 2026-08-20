El USS George Washington se une al despliegue militar en Medio Oriente

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- Este jueves, Estados Unidos confirmó la llegada del nuevo portaaviones USS George Washington a Medio Oriente, reemplazando al USS Abraham Lincoln, que había estado en la región durante varios meses y generó inquietudes sobre las condiciones de vida de su tripulación.

El USS George Washington está operando en Medio Oriente como parte del despliegue previsto, tras haber llegado ayer (miércoles) a la zona de operaciones del Centcom, según lo comunicó el Mando Central de Estados Unidos para Medio Oriente a través de su cuenta en X.

Dudosas condiciones de la tripulación

Recientemente, legisladores y familiares de los marineros habían expresado su preocupación por las difíciles condiciones que enfrentaba la tripulación del USS Abraham Lincoln, destacando la escasez de alimentos. Algunas familias reportaron serios problemas de salud mental y hasta intentos de suicidio entre los marineros.

El presidente Donald Trump restó importancia a estas preocupaciones la semana pasada, confirmando la llegada del USS George Washington como su reemplazo. En tanto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, consideró que la situación había sido caricaturizada.

El USS Abraham Lincoln había zarpado de San Diego, California, el 21 de noviembre de 2025, inicialmente destinado a una misión en el mar de China Meridional, pero fue redirigido hacia Oriente Medio antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran la guerra contra Irán el 28 de febrero.