Una joven de 18 años fue apuñalada por su pareja en el centro de Rosario

FOTO: Violencia de género en Rosario: una mujer pidió auxilio; está en el HECA con heridas de arma blanca.

FOTO: Violencia de género en Rosario: una mujer pidió auxilio; está en el HECA con heridas de arma blanca.

Un llamado al 911 alertó este jueves sobre una situación de violencia en un domicilio ubicado en Paraguay al 1700. Al arribo de la Brigada Motorizada, los efectivos constataron que una mujer de 18 años había sido agredida con un arma blanca y que un hombre de 19 años, identificado como su pareja, presentaba lesiones autoinfligidas.

La víctima fue trasladada al Hospital Emergencias (Heca) con múltiples heridas y fue ingresada al quirófano.

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El hombre, en tanto, fue derivado al Hospital Centenario, donde quedó bajo custodia de la Brigada de Orden Urbano. Según los testimonios recolectados en el lugar, el agresor atacó a la joven y luego se autolesionó.

El caso se da a conocer un día después de que una mujer de 56 años fuera asesinada de varias puñaladas durante la mañana del miércoles 19 de agosto en un comercio del centro de Rosario. El autor del ataque, su ex pareja, se dio a la fuga en un automóvil y fue detenido a las pocas cuadras por personal policial.

Ese hecho fue caratulado como femicidio y es el tercero que se registra en la ciudad durante el mes de agosto. Los otros dos femicidios ocurridos en lo que va del mes fueron los de Débora Giuliana Bordón, de 30 años, cuyo cuerpo fue hallado con heridas de arma blanca en un departamento de Crespo al 300, en barrio Agote, el 4 de agosto; y Gabriela Denisse Banach, de 47 años, asesinada en la noche del 11 de agosto en un departamento de Cerrito al 600, en barrio República de la Sexta. En ambos casos, los presuntos autores fueron detenidos.

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En cuanto a las estadísticas generales, según el informe del Observatorio de Seguridad Pública, elaborado en conjunto por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), en el departamento Rosario se registran 54 homicidios en lo que va del año.

En los primeros 18 días de agosto se contabilizaron cuatro homicidios, entre los que se encuentran los tres femicidios mencionados.

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El caso de Paraguay al 1700 aún no fue caratulado judicialmente. El agresor permanece en el Hospital Centenario bajo custodia policial, a la espera de ser trasladado a la sede judicial correspondiente para ser indagado.

La víctima continúa internada en el Heca, donde los médicos no han brindado información actualizada sobre su estado de salud.