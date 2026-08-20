Tres femicidios en 15 días en Rosario: "Hay un patrón común"

El crimen de Carina Candelas, asesinada a puñaladas por su expareja mientras trabajaba en una farmacia del centro de Rosario, fue el tercer femicidio registrado en la ciudad durante los últimos 15 días. Frente a esta situación, Mónica Ferrero, secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, analizó el contexto y advirtió sobre la necesidad de reforzar la prevención y el acompañamiento.

“Venimos de tres femicidios, como bien decís vos, en poco tiempo, y evidentemente sí, hay un patrón común y hay un contexto que condiciona esos femicidios”, sostuvo Ferrero en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario. La funcionaria explicó que estos crímenes se producen en relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres y consideró que la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos.

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Ferrero también señaló que los casos deben analizarse dentro de un contexto nacional. “En la Argentina hay un femicidio cada 29 horas”, afirmó, y cuestionó el retroceso que, según consideró, se produjo en las políticas públicas destinadas a prevenir y acompañar situaciones de violencia de género. También advirtió sobre discursos que, desde distintos ámbitos institucionales, “relativizan la violencia de género, que la desacreditan, que la niegan y que promueven distintas formas o discursos de odio”.

La funcionaria remarcó que las situaciones de violencia extrema suelen estar precedidas por otras señales. “La violencia no generalmente, no empieza con su manifestación más extrema que es el femicidio”, explicó. Entre los indicadores mencionó “situaciones de control extremo, situaciones de acoso, situaciones de molestar a la mujer”, y pidió prestar atención a esas conductas antes de que puedan agravarse.

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En ese sentido, Ferrero convocó a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia a buscar ayuda y también pidió involucrar a las personas cercanas. “Nosotros lo que le tratamos de transmitir a todas las mujeres que están en una situación en la que dudan, en la que no reconocen ciertas situaciones, a veces que naturalizan, que acudan a ayuda”, expresó. Además, remarcó que la responsabilidad no debe recaer sobre quienes sufren la violencia.

La secretaria destacó las herramientas disponibles en Rosario y recordó que el Teléfono Verde funciona durante las 24 horas. También informó que existe un canal de WhatsApp para quienes prefieran comunicarse por escrito: 341-578-1509. “Hay un equipo de profesionales que funciona las 24 horas del día todo el año para acompañar a las mujeres que sufren violencia de género”, afirmó. Según explicó, la ciudad cuenta con políticas y programas de asistencia que comenzaron a consolidarse desde la década de 1990.

Finalmente, Ferrero planteó que la prevención también requiere analizar las conductas de quienes ejercen violencia. “Los femicidios en nuestro país representan uno cada 29 horas”, reiteró, y sostuvo que estos crímenes tienen características particulares porque, en muchos casos, el agresor forma parte del círculo cercano de la víctima. “Tenemos que preguntarnos qué pasa con esos varones agresores, qué conductas, qué pautas no podemos deconstruir”, concluyó.

Entrevista de Hernán Funes.