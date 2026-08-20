Armando Méndez deja Newell's y libera un cupo de extranjero para otro refuerzo

Armando Méndez dejará Newell''s y continuará su carrera en Guaraní de Paraguay. El lateral uruguayo se marcha a préstamo por un año, con opción de compra, luego de quedar apartado del plantel de Primera por decisión de la dirigencia.

La salida del defensor también le permite a Newell''s liberar un cupo de extranjero y abre la posibilidad de incorporar a otro futbolista antes del cierre del mercado de pases. El club tendrá tiempo hasta el 1° de septiembre para concretar una nueva llegada.

En ese sentido, la dirigencia evalúa reforzar el plantel y una de las prioridades vuelve a ser el ataque. Frank Darío Kudelka había pedido públicamente la llegada de un delantero que pueda aportar goles para el equipo.