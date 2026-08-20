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Armando Méndez deja Newell's y libera un cupo de extranjero para otro refuerzo

El lateral uruguayo se marcha a Guaraní de Paraguay a préstamo por un año y con opción de compra, luego de quedar apartado del plantel de Primera

20/08/2026 | 09:09Redacción Cadena 3 Rosario

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Armando Méndez en Newell’s.

FOTO: Armando Méndez en Newell’s.

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Armando Méndez dejará Newell''s y continuará su carrera en Guaraní de Paraguay. El lateral uruguayo se marcha a préstamo por un año, con opción de compra, luego de quedar apartado del plantel de Primera por decisión de la dirigencia.

La salida del defensor también le permite a Newell''s liberar un cupo de extranjero y abre la posibilidad de incorporar a otro futbolista antes del cierre del mercado de pases. El club tendrá tiempo hasta el 1° de septiembre para concretar una nueva llegada.

En ese sentido, la dirigencia evalúa reforzar el plantel y una de las prioridades vuelve a ser el ataque. Frank Darío Kudelka había pedido públicamente la llegada de un delantero que pueda aportar goles para el equipo.

Lectura rápida

¿Quién deja Newell''s?
Armando Méndez deja Newell''s para unirse a Guaraní de Paraguay.

¿Cuándo se va Méndez?
Se marcha a préstamo por un año.

¿Por qué se va Méndez?
Quedó apartado del plantel de Primera por decisión de la dirigencia.

¿Qué posibilidad abre su salida?
Libera un cupo de extranjero y permite incorporar a otro futbolista antes del 1° de septiembre.

¿Qué busca Newell''s?
La dirigencia evalúa reforzar el ataque, priorizando la llegada de un delantero solicitado por Frank Darío Kudelka.

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