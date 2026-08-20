Colombia declara emergencia económica tras devastador terremoto de 7,4 grados

Buenos Aires, 20 agosto (NA) —El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha firmado un decreto que declara la emergencia económica en el país tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto. El mandatario argumentó que esta medida es necesaria para enfrentar los efectos inmediatos de la tragedia y facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

"En condiciones financieras normales, buena parte de los efectos inmediatos de una tragedia de esta magnitud podrían enfrentarse usando los instrumentos ordinarios del Estado y ampliando apropiaciones al Presupuesto General de la Nación, pero Colombia enfrenta una realidad fiscal extraordinariamente difícil", expresó De la Espriella.

Alcances del decreto

El presidente explicó que el decreto tiene como objetivo no solo la reconstrucción de las viviendas de miles de afectados, sino también la recuperación de comercios e infraestructura pública esencial como escuelas y hospitales. La situación es crítica, y se requieren medidas inmediatas para restablecer la normalidad en las comunidades afectadas.

Según los últimos datos proporcionados por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia (Ungrd), el terremoto ha dejado al menos 319 muertos y 4.469 heridos. Además, se reportan 260 personas aún desaparecidas bajo los escombros, según la Agencia Noticias Argentinas.

El movimiento telúrico ha impactado a 151.433 familias, 272.830 personas y 1.731 animales en las áreas afectadas, según actualizaciones de Xinhua. En total, 302 edificios han colapsado, 151.995 viviendas resultaron dañadas y 30.803 viviendas fueron destruidas como consecuencia del sismo, cuyo epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó (noroeste).