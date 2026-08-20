Narcotráfico en Rosario: la Corte rechazó apelación y dejó firme condena de 11 años

Maximiliano Germán Riquelme deberá cumplir una pena unificada de 11 años de prisión. La causa investigó una organización dedicada al tráfico y comercialización de drogas en el cordón industrial del sur santafesino.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Maximiliano Germán Riquelme, acusado de integrar una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes en el cordón industrial del sur de Santa Fe.

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El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó así la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Rosario, que había condenado a Riquelme a seis años y ocho meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada.

De acuerdo con lo establecido durante el juicio, Riquelme participaba de una estructura dedicada al tráfico de drogas que tenía despliegue territorial en las inmediaciones de San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín.

La resolución de la Corte también dejó firme la unificación de la pena en 11 años de prisión, a partir de una condena anterior dictada por la Justicia ordinaria de la provincia de Santa Fe.

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Esa sentencia previa correspondía a los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de guerra y violación de domicilio. La acumulación de ambas condenas determinó la pena única que ahora quedó firme.

Despliegue en el cordón industrial

El expediente federal puso el foco en una estructura dedicada al comercio de estupefacientes con actividad en una zona estratégica del sur santafesino, que comprende localidades del cordón industrial ubicadas sobre el río Paraná.

La condena contra Riquelme había sido revisada en instancias superiores antes de llegar a la Corte Suprema. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa, mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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De esta manera, quedó firme tanto la condena por narcotráfico como la pena única de 11 años de prisión.

La resolución forma parte de una serie de fallos dictados este jueves por la Corte Suprema en causas de narcotráfico que también involucran condenas en las provincias de Jujuy y Misiones.