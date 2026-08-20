Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.
El sorteo número 26540 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 20 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 1084, que se interpreta como "A primera (La Iglesia)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26540 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 1084, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Iglesia).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1084
2° 9402
3° 7701
4° 6815
5° 8438
6° 3648
7° 3592
8° 5035
9° 1573
10° 6370
11° 3918
12° 9393
13° 7700
14° 4639
15° 8152
16° 1845
17° 7470
18° 4350
19° 6592
20° 1627
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26540 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 20 de agosto a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 1084.
¿Qué significa el número 1084?
Se interpreta como "A primera (La Iglesia)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van desde 1084 hasta 1627.