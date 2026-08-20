Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.

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El número de sorteo 26540 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 21:00. El número a la cabeza fue 1084, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Iglesia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1084

2° 9402

3° 7701

4° 6815

5° 8438

6° 3648

7° 3592

8° 5035

9° 1573

10° 6370

11° 3918

12° 9393

13° 7700

14° 4639

15° 8152

16° 1845

17° 7470

18° 4350

19° 6592

20° 1627