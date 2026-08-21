Más de 600 migrantes deportados por Trump inician caravana hacia el norte de México

FOTO: Migrantes deportados por el gobierno de Trump parten en caravana desde la frontera sur de México

TAPACHULA, México — Más de 600 migrantes, quienes fueron deportados durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, emprendieron una caravana el jueves desde la frontera sur de México con la intención de avanzar hacia otras regiones del país. Su objetivo es continuar con los trámites de asilo y encontrar oportunidades laborales.

Muchos de ellos han estado esperando meses para obtener respuestas sobre sus solicitudes de refugio ante el gobierno mexicano. Ante la escasez de empleo y las difíciles condiciones de vida, decidieron unirse y comenzar una larga travesía hacia el norte de México.

Entre los migrantes se encuentra la familia venezolana Campos Reyes, quienes lograron ingresar a Estados Unidos en 2023 a través de la aplicación CBP One, diseñada para facilitar el ingreso de solicitantes de asilo. Sin embargo, Fredy Campos fue deportado a Venezuela cuando Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025.

Marianela Reyes, esposa de Fredy, junto a sus dos hijos, optó por salir de forma independiente debido a problemas económicos, alcanzando Honduras, donde Fredy se reunió con ellos. La familia se encontraba en Centroamérica cuando un devastador doble terremoto afectó a su país. Al enterarse de que habían perdido su hogar en Caracas, decidieron retomar su camino hacia América del Norte. Por el momento, planean permanecer en México hasta que termine el mandato de Trump, y luego decidirán si es viable volver a ingresar a Estados Unidos.

Reyes, de 52 años, compartió que los terremotos de junio en Venezuela fueron determinantes para no regresar a su país. "No tenemos nada", comentó.

El hondureño José Francisco Díaz, quien estuvo más de 30 años en Estados Unidos, fue deportado hace un mes. A sus 45 años, se unió a la caravana con el deseo de reunirse con su familia, que incluye a su exesposa y dos hijas, una de las cuales nació en territorio estadounidense.

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024, se han formado al menos dos docenas de caravanas de migrantes que han salido de la frontera sur de México, buscando avanzar hacia el centro y el norte del país. Una de las caravanas más recientes ocurrió en abril, cuando cientos de migrantes, principalmente haitianos, partieron de Tapachula, aunque pronto se dispersaron.

Las autoridades migratorias han desmantelado todas las caravanas en los estados de Chiapas y Oaxaca, ya sea mediante la entrega de salvoconductos o mediante traslados a otras ciudades del sureste, como Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa.

Rescate en el golfo de México

Además, la Armada mexicana reportó el jueves la detención de 16 personas, 12 adultos y 4 niños, que viajaban en una embarcación tipo Defender frente a las costas del estado de Yucatán. Todos los ocupantes eran originarios de Cuba. Un equipo médico evaluó a los migrantes y confirmó que se encontraban en condiciones estables, después de ser atendidos por el Instituto Nacional de Migración.