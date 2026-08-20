El aumento de chinches plantea riesgos para la salud: ¿Cómo combatirlas eficazmente?

FOTO: Las chinches pueden causar que la gente pierda sueño... y sangre. Encuentre aquí qué hacer con ellas

NUEVA YORK — Conocidas como los vampiros del mundo de los insectos, las chinches se esconden durante el día y emergen por la noche para alimentarse de sangre humana. A lo largo de generaciones, se ha advertido a los niños que deben dormir bien y protegerse de estas plagas.

Sin embargo, las noticias son preocupantes: las infestaciones de chinches están aumentando, alcanzando su pico en esta época del año. Algunos científicos sugieren que estas plagas podrían tener el potencial de propagar infecciones bacterianas, como la Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA).

Durante siglos, estos insectos han generado pánico entre los propietarios de viviendas. En 2018, en Nueva York, al menos media docena de autobuses fueron retirados de circulación tras reportes de chinches en los asientos. Recientemente, en 2023, se registraron casos similares en París, donde se informaron infestaciones en cines y transportes públicos, justo antes de los Juegos Olímpicos de 2024.

"Ciertamente andan allá afuera", advirtió Christopher Hayes, profesor adjunto en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, quien ha experimentado más de 50 picaduras durante su investigación. "Si no está atento, es fácil introducirlas en casa".

Las chinches realmente salen por la noche

Los insectos hematófagos, de color marrón rojizo y del tamaño de una semilla de manzana, han coexistido con los humanos durante milenios. Se esconden en grietas de los muebles y pueden trepar por la ropa y la ropa de cama, dejando manchas oscuras de excremento como huellas de su presencia.

Su actividad tiende a aumentar en verano, cuando suelen alimentarse durante la noche. La picadura es indolora, pero muchas personas desarrollan ronchas rojas y con picazón un día después. Esto puede complicar la detección de una infestación, ya que algunos individuos pueden no notar que han sido picados repetidamente.

Un caso alarmante se reportó en 2020, donde un hombre de 70 años fue llevado a urgencias en París tras desmayarse. Se le diagnosticó demencia y anemia debido a una pérdida de sangre prolongada, además de que se encontraron chinches en su cuello y hombros, junto a miles de ellas en su apartamento.

¿Transmisión de enfermedades?

Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes de que las chinches transmitan enfermedades, un estudio reciente de la Universidad de Dakota del Sur demostró que pueden adquirir y potencialmente transmitir la bacteria MRSA. Esto plantea nuevas interrogantes sobre su impacto en la salud pública.

Resistencia a los pesticidas

Las chinches fueron casi erradicadas en países desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial gracias al uso del pesticida DDT, prohibido en 1972. Sin embargo, han desarrollado resistencia a los insecticidas, contribuyendo a su resurgimiento en las últimas décadas. Las listas anuales sobre las ciudades con mayores problemas de chinches, como Chicago y Filadelfia, se basan en el número de llamadas a empresas de control de plagas, lo que no refleja la realidad completa del problema.

Prevención y eliminación

Para evitar infestaciones, los expertos sugieren inspeccionar las habitaciones de hotel y no colocar el equipaje sobre las camas. Al regresar a casa, se recomienda lavar la ropa a alta temperatura y revisar los muebles de segunda mano antes de introducirlos en el hogar.

Si ya se enfrenta a una infestación, la EPA ofrece pautas para la eliminación, aunque se aconseja contratar profesionales, dado que el tratamiento puede ser costoso. Los tratamientos con calor son eficaces, pero requieren precauciones para evitar daños a los muebles.

"Lo más importante es no entrar en pánico", recomendó Hayes. "Si cree que tiene chinches, actúe de inmediato".