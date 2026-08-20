EEUU sanciona a 15 individuos por tráfico de cocaína desde Ecuador hacia su territorio

QUITO (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra 15 individuos involucrados en una red que supuestamente transportaba miles de kilogramos de cocaína mensualmente desde Ecuador hacia Estados Unidos.

Este anuncio se da en un contexto donde Estados Unidos ha incrementado sus operaciones contra el narcotráfico en América Latina, lo que ha llevado a un aumento en los ataques a pescadores en el Caribe y el Pacífico, resultando en más de 200 muertes.

Según el Departamento del Tesoro, los implicados operaban bajo la fachada de negocios pesqueros legítimos, utilizando una flota de embarcaciones con base en Manta, Ecuador, que transferían clandestinamente cocaína a lanchas rápidas. Estas lanchas luego se dirigían hacia el norte a través del océano Pacífico, con destino a Estados Unidos.

Los individuos sancionados están supuestamente asociados a las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, ambas previamente designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. Posteriormente, la droga es introducida en Estados Unidos a través de México por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), también catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.

Ecuador ha enfrentado serios desafíos para controlar la violencia relacionada con las drogas, ya que cárteles rivales se han aliado con bandas locales, disputando el control de rutas y puertos utilizados para el tráfico de cocaína. Este país se encuentra estratégicamente situado entre Colombia y Perú, que son los principales productores de cocaína a nivel mundial.

En el año anterior, Ecuador reportó su tasa de homicidios más alta en décadas, alcanzando 50 por cada 100.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior.

Durante la presidencia de Daniel Noboa, Ecuador ha estrechado lazos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en la región.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, anunció que dos buques de guerra estadounidenses, equipados con lanchas interceptoras y helicópteros, realizarán patrullajes en las aguas territoriales de Ecuador para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Este anuncio fue realizado en su cuenta de Instagram, tras una reunión con el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, en la ciudad portuaria de Manta. Sin embargo, no se especificó cuándo comenzarán estas operaciones.

La Associated Press solicitó detalles al Comando Sur sobre esta colaboración, pero no obtuvo respuesta inmediata.