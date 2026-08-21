Un eclipse solar total en España deslumbró con un brillo dorado inusual

El pasado 20 de agosto de 2026, un eclipse solar total brindó a los espectadores en España un espectáculo visual inesperado. En lugar de la tradicional corona blanca que se suele observar durante estos eventos, la corona del sol se presentó con un brillante tono dorado. Este fenómeno se debió a la combinación de varios factores atmosféricos y la posición del sol.

La NASA informó que el eclipse tuvo lugar durante la puesta del sol, lo que significó que la luz solar tuvo que atravesar una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar a los observadores. Este recorrido más largo provocó que las longitudes de onda más cortas, como el azul, se dispersaran, dejando a la vista los colores más cálidos que dieron lugar a la tonalidad dorada.

Además, el ambiente estaba cargado de humo proveniente de incendios forestales cercanos. Este humo actuó como un filtro adicional, eliminando aún más la luz azul y realzando los tonos dorados en la luz solar que rodeaba al sol eclipsado. La combinación de estos dos factores resultó en un fenómeno visual impresionante, que fue documentado por muchos observadores en diferentes localidades.

Un aspecto destacado del eclipse fue la prominencia solar visible en el borde izquierdo del sol. Las prominencias solares son grandes estructuras de plasma que se extienden desde la superficie del sol, y en este caso, la prominencia se mostró en un vibrante color rosa, que se mantuvo a pesar del filtrado atmosférico. Esta combinación de la prominencia rosa y la corona dorada creó una escena espectacular y poco común durante el eclipse.

El fenómeno fue capturado en múltiples exposiciones utilizando técnicas de HDR (high dynamic range), que permiten combinar diferentes niveles de brillo en una sola imagen, preservando tanto los detalles más brillantes como los más tenues. Las imágenes tomadas desde lugares como Benavente, en España, mostraron la extraordinaria belleza de este evento astronómico.

Este eclipse no solo proporcionó una vista impresionante, sino que también sirvió como un recordatorio de cómo las condiciones atmosféricas pueden influir en la percepción de fenómenos naturales. La combinación de la posición del sol y el humo de los incendios resultó en un espectáculo visual que muchos recordarán durante años.