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Un eclipse solar total en España deslumbró con un brillo dorado inusual

El reciente eclipse solar total en España sorprendió a los observadores con una corona dorada en lugar de la habitual blanca. Este fenómeno fue causado por la baja posición del sol y el humo de incendios cercanos.

21/08/2026 | 01:31Redacción Cadena 3

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Eclipse solar total en España con corona dorada

FOTO: Eclipse solar total en España con corona dorada

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El pasado 20 de agosto de 2026, un eclipse solar total brindó a los espectadores en España un espectáculo visual inesperado. En lugar de la tradicional corona blanca que se suele observar durante estos eventos, la corona del sol se presentó con un brillante tono dorado. Este fenómeno se debió a la combinación de varios factores atmosféricos y la posición del sol.

La NASA informó que el eclipse tuvo lugar durante la puesta del sol, lo que significó que la luz solar tuvo que atravesar una mayor cantidad de atmósfera antes de llegar a los observadores. Este recorrido más largo provocó que las longitudes de onda más cortas, como el azul, se dispersaran, dejando a la vista los colores más cálidos que dieron lugar a la tonalidad dorada.

Además, el ambiente estaba cargado de humo proveniente de incendios forestales cercanos. Este humo actuó como un filtro adicional, eliminando aún más la luz azul y realzando los tonos dorados en la luz solar que rodeaba al sol eclipsado. La combinación de estos dos factores resultó en un fenómeno visual impresionante, que fue documentado por muchos observadores en diferentes localidades.

Un aspecto destacado del eclipse fue la prominencia solar visible en el borde izquierdo del sol. Las prominencias solares son grandes estructuras de plasma que se extienden desde la superficie del sol, y en este caso, la prominencia se mostró en un vibrante color rosa, que se mantuvo a pesar del filtrado atmosférico. Esta combinación de la prominencia rosa y la corona dorada creó una escena espectacular y poco común durante el eclipse.

El fenómeno fue capturado en múltiples exposiciones utilizando técnicas de HDR (high dynamic range), que permiten combinar diferentes niveles de brillo en una sola imagen, preservando tanto los detalles más brillantes como los más tenues. Las imágenes tomadas desde lugares como Benavente, en España, mostraron la extraordinaria belleza de este evento astronómico.

Este eclipse no solo proporcionó una vista impresionante, sino que también sirvió como un recordatorio de cómo las condiciones atmosféricas pueden influir en la percepción de fenómenos naturales. La combinación de la posición del sol y el humo de los incendios resultó en un espectáculo visual que muchos recordarán durante años.

Lectura rápida

¿Qué sucedió el 20 de agosto de 2026?
Un eclipse solar total mostró una corona dorada en España.

¿Por qué la corona fue dorada?
La posición baja del sol y el humo de incendios cercanos alteraron la dispersión de la luz.

¿Qué es una prominencia solar?
Es una estructura de plasma que se extiende desde la superficie del sol, visible durante eclipses.

¿Dónde se capturaron las imágenes del eclipse?
Las imágenes fueron tomadas en lugares como Benavente, España.

¿Qué técnica se utilizó para fotografiar el eclipse?
Se usó la técnica HDR para combinar diferentes niveles de brillo en las imágenes.

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