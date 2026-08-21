Tormentas severas y tornados golpean el noreste de Estados Unidos, causando inundaciones y daños

NUEVA YORK — El noreste de Estados Unidos fue azotado el jueves por intensas lluvias y vientos, con tormentas que afectaron una playa en Long Island, dejaron a decenas de personas varadas en sus automóviles en Nueva Jersey y causaron cortes de electricidad en partes de la capital de Delaware.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran escombros volando y lluvias torrenciales mientras un posible tornado tocaba tierra en Atlantic Beach, en la barrera exterior de Long Island. Este fenómeno destruyó un conocido club de playa, dejando sillas y vigas de madera esparcidas por la orilla.

Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, indicó que, aunque no se registraron lesiones graves ni muertes, sí hubo daños a la propiedad, y un equipo de búsqueda se desplegó para verificar que nadie quedara atrapado en las cabañas. Se declaró el estado de emergencia.

"Se han reportado personas atrapadas en sus vehículos debido a inundaciones en la costa sur, y los servicios de emergencia están trabajando en su rescate", expresó Blakeman en un comunicado.

El Sun and Surf Beach Club informó que sus instalaciones sufrieron daños significativos y que se cerró temporalmente, al igual que el cercano Silver Point.

"Estamos colaborando con las autoridades locales para evaluar los daños y asegurar que ambos clubes sean seguros antes de reabrir", comunicó el club.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido advertencias sobre trombas marinas, fenómenos similares a tornados que ocurren sobre el agua, pero aún no se ha confirmado un tornado en la playa.

Bryan Ramsey, meteorólogo del servicio en Nueva York, mencionó que durante la noche la tormenta se desplazaría hacia el este, mar adentro, y que se esperaba que su intensidad disminuyera en las horas siguientes.

En otras áreas de Nueva York, las inundaciones obligaron a cerrar un tramo de la Long Island Expressway en Queens, según la Oficina de Manejo de Emergencias de la ciudad. En redes sociales, se observaron filas de automóviles detenidos mientras los equipos de emergencia atravesaban el agua.

En Jersey City, los equipos de emergencia rescataron a 69 personas atrapadas en vehículos afectados por inundaciones repentinas, reportó el alcalde James Solomon. Los rescatistas navegaron por calles donde el nivel del agua alcanzaba las rodillas, utilizando pequeñas embarcaciones inflables.

En Dover, Delaware, un probable tornado causó daños considerables en la ciudad, aunque no se informaron lesiones graves, según el departamento de policía.

"Dover: por favor, tómense esto en serio. Quédense en casa. Manténganse a salvo", publicó el departamento en Facebook. Las imágenes en internet mostraban árboles caídos, cables eléctricos derribados y carreteras inundadas.

La Cooperativa Eléctrica de Delaware reportó que más de 1,000 clientes se quedaron sin electricidad en la parte norte del área que cubre, aunque la mayoría de los cortes se solucionaron en pocas horas.