Más de 160 deportados llegan a Haití tras el fin del TPS en Estados Unidos

CABO HAITIANO, Haití — Estados Unidos deportó el jueves a más de 160 personas a Haití, marcando la primera deportación desde que la administración del presidente Donald Trump logró poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a unos 350.000 haitianos. El avión aterrizó en Cabo Haitiano, dado que el principal aeropuerto en Puerto Príncipe es considerado demasiado peligroso por la violencia de las pandillas que asola la capital.

Washington ha prohibido que los vuelos comerciales estadounidenses aterricen en Puerto Príncipe hasta principios de septiembre, en respuesta a la creciente violencia de las pandillas. Los deportados llegaron vestidos de blanco y muchos cubrieron sus rostros por motivos de seguridad, mientras que la mayoría se negó a hacer declaraciones. Existen temores de ser atacados por las pandillas que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y otras áreas.

Entre los deportados se encontraban beneficiarios del TPS y haitianos que habían cumplido condenas en prisión, según indicó Jean Négot Bonheur Delva, director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití. "No es el Estado haitiano el que pide que los envíen de regreso. Nuestra misión es recibir a los migrantes de retorno forzoso y darles la bienvenida con el objetivo de acompañarlos hasta su hogar", afirmó Delva.

Algunos deportados no nacieron en Haití, aunque tienen ascendencia haitiana. Varios de ellos planean dirigirse hacia el sur del país, un trayecto peligroso debido al control de las pandillas sobre las rutas principales. Otros optan por trasladarse a la región occidental de Haití.

El director general de migración mencionó que están dispuestos a ayudar a aquellos que no puedan llegar a sus hogares, ofreciendo alojamiento temporal hasta que puedan reanudar su viaje. Sin embargo, no especificó cuántos de los deportados eran beneficiarios del TPS, quienes habían vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos desde 2010.

A finales de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el TPS finalizara, afectando a cerca de 1 millón de personas de más de una docena de países. Aunque los casos fueron devueltos a los tribunales inferiores, el gobierno no ha extendido los permisos de trabajo para los haitianos. Un juez federal levantó una orden el 5 de agosto que impedía las deportaciones de haitianos con TPS, lo que se convirtió en una formalidad tras el fallo de la Corte Suprema.

Haitianos deportados enfrentan un entorno hostil

Activistas han advertido que Haití es demasiado peligroso en la actualidad y carece de los recursos necesarios para ayudar a los deportados, en un país donde más de la mitad de la población necesita asistencia humanitaria debido a la violencia y la pobreza. La violencia de las pandillas ha forzado a un récord de 1,5 millones de personas a desplazarse dentro del país, con más de 3.100 muertos y 1.189 heridos en el primer semestre del año, según informes de la ONU.

Uno de los deportados, Jean Diane Louis, se identificó al llegar a Cabo Haitiano. Relató que salió de Haití a los cinco años y que su familia reside en Nueva York. Afirmó haber sido condenado a 19 años de prisión por un delito que sostiene no cometió. "Luego vino el ICE y me llevó sin interrogarme. Simplemente me enviaron aquí", comentó.

Mientras la violencia de las pandillas persiste, los migrantes haitianos en Estados Unidos continúan siendo arrestados y deportados. Recientemente, las autoridades arrestaron a un conocido pastor haitiano en Ohio, lo que ha generado preocupación entre la comunidad. La situación de los deportados es crítica, ya que muchos han perdido la conexión con sus familias y enfrentan la ruptura de los lazos comunitarios.

El Grupo de Apoyo a Refugiados y Retornados de Haití ha denunciado las deportaciones, afirmando que Haití no está preparado para recibir a este número de migrantes. En la primera mitad del año, más de 140.000 haitianos han sido deportados desde países vecinos. El grupo subrayó la falta de medidas gubernamentales adecuadas para asistir a estos migrantes, quienes enfrentan la pérdida de sueños y la separación familiar.

Desde diciembre de 2023, Estados Unidos había realizado aproximadamente un vuelo de deportación a Haití. Los vuelos han partido de Alexandria, Luisiana, con escalas en Miami antes de llegar a Cabo Haitiano.