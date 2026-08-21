ChatGPT ahora puede enviar mensajes por ti gracias a la integración con Apple Messages

OpenAI presentó una nueva funcionalidad que permite a los usuarios de Apple Messages utilizar ChatGPT como un asistente para el envío de mensajes. Esta integración permite a los usuarios conectar su bandeja de entrada de mensajes directamente con el chatbot, facilitando la gestión y respuesta a los mensajes.

La compañía argumentó que los beneficios son múltiples. Los usuarios pueden utilizar el plug-in para clasificar, analizar o editar sus mensajes desde ChatGPT. Además, esta herramienta es compatible con Codex y ChatGPT Work, lo que la hace útil tanto para fines personales como profesionales.

Un comercial breve que promociona el nuevo plug-in muestra a un usuario pidiéndole a ChatGPT que sugiera mensajes de seguimiento para sus contactos basándose en los mensajes recibidos el día anterior. También se puede solicitar a ChatGPT que elimine mensajes, redacte y envíe mensajes en nombre del usuario, o busque información en el historial de mensajes.

Sin embargo, esta nueva función ha generado algunas preocupaciones sobre la privacidad. OpenAI aseguró a Bloomberg que el plug-in se ejecuta localmente en el dispositivo del usuario y que "no crea un índice de todos los mensajes de alguien". No obstante, los detalles específicos sobre cómo se manejan los datos no están del todo claros, y TechCrunch ha contactado a OpenAI para obtener más información.

En cuanto al envío de mensajes, OpenAI recomendó a los usuarios que presten atención a lo que ChatGPT está haciendo y desaconsejó activar la aprobación persistente, advirtiendo que esto "elimina la última oportunidad de revisar un mensaje antes de que ChatGPT lo envíe en tu nombre".