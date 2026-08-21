ChatGPT ahora puede enviar mensajes por ti gracias a la integración con Apple Messages
OpenAI lanzó un nuevo plug-in que permite a los usuarios de Apple Messages conectar su bandeja de entrada con ChatGPT, facilitando la gestión de mensajes.
FOTO: ChatGPT y Apple Messages
OpenAI presentó una nueva funcionalidad que permite a los usuarios de Apple Messages utilizar ChatGPT como un asistente para el envío de mensajes. Esta integración permite a los usuarios conectar su bandeja de entrada de mensajes directamente con el chatbot, facilitando la gestión y respuesta a los mensajes.
La compañía argumentó que los beneficios son múltiples. Los usuarios pueden utilizar el plug-in para clasificar, analizar o editar sus mensajes desde ChatGPT. Además, esta herramienta es compatible con Codex y ChatGPT Work, lo que la hace útil tanto para fines personales como profesionales.
Un comercial breve que promociona el nuevo plug-in muestra a un usuario pidiéndole a ChatGPT que sugiera mensajes de seguimiento para sus contactos basándose en los mensajes recibidos el día anterior. También se puede solicitar a ChatGPT que elimine mensajes, redacte y envíe mensajes en nombre del usuario, o busque información en el historial de mensajes.
Sin embargo, esta nueva función ha generado algunas preocupaciones sobre la privacidad. OpenAI aseguró a Bloomberg que el plug-in se ejecuta localmente en el dispositivo del usuario y que "no crea un índice de todos los mensajes de alguien". No obstante, los detalles específicos sobre cómo se manejan los datos no están del todo claros, y TechCrunch ha contactado a OpenAI para obtener más información.
En cuanto al envío de mensajes, OpenAI recomendó a los usuarios que presten atención a lo que ChatGPT está haciendo y desaconsejó activar la aprobación persistente, advirtiendo que esto "elimina la última oportunidad de revisar un mensaje antes de que ChatGPT lo envíe en tu nombre".
Lectura rápida
¿Qué nueva funcionalidad lanzó OpenAI?
OpenAI lanzó un plug-in que permite a los usuarios de Apple Messages conectar su bandeja de entrada con ChatGPT para gestionar mensajes.
¿Qué beneficios ofrece el plug-in?
Permite clasificar, analizar y editar mensajes, así como enviar y eliminar mensajes a través de ChatGPT.
¿Qué preocupaciones de privacidad se han planteado?
Existen dudas sobre cómo se manejan los datos, aunque OpenAI afirma que el plug-in opera localmente y no crea un índice de mensajes.
¿Qué recomienda OpenAI sobre el uso del plug-in?
Se aconseja a los usuarios que revisen los mensajes antes de enviarlos y no activar la aprobación persistente.
¿Con qué otras herramientas es compatible el plug-in?
El plug-in es compatible con Codex y ChatGPT Work, haciéndolo útil para aplicaciones profesionales y personales.