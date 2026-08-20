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La Corte Suprema confirma condenas por narcotráfico en Rosario, Jujuy y Misiones

La Corte Suprema ratificó condenas por narcotráfico en Rosario, Jujuy y Misiones, con penas que van de 8 a más de 11 años de prisión. Los fallos son definitivos y no admiten apelaciones.

20/08/2026 | 23:21Redacción Cadena 3

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La Corte Suprema confirma condenas por narcotráfico en Rosario, Jujuy y Misiones

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La Corte Suprema de Justicia emitió este jueves una serie de sentencias que ratifican diversas condenas en causas de narcotráfico, tras considerar inadmisibles las apelaciones basadas en el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

En el primer caso, la Corte Suprema desestimó los recursos interpuestos por la defensa de Maximiliano Germán Riquelme en una causa relacionada con narcotráfico en Rosario. El tribunal oral determinó que el acusado estaba involucrado en el tráfico organizado de estupefacientes y su comercialización, especialmente en las zonas cercanas a San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín, en la provincia de Santa Fe.

El máximo tribunal confirmó la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, que dictó una pena de seis años y ocho meses de prisión por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravada por la participación de tres o más personas de manera organizada. Además, se validó la unificación de la pena a 11 años de prisión debido a una sentencia de la justicia ordinaria en Santa Fe por el delito de robo calificado, uso de arma de fuego y violación de domicilio.

Asimismo, la Corte ratificó las condenas impuestas por el Tribunal Oral Criminal Federal de Jujuy contra Néstor Leopoldo Gallán, Juan Carlos Galián y Mario Ernesto Galián, quienes recibieron penas de 8 años y 3 meses, 9 años, y 8 años y 9 meses de prisión, respectivamente, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas organizadas.

En esta causa, se comprobó que los acusados se trasladaban en la madrugada en dos vehículos Renault Koleos por la Ruta Nacional N.º 9, donde fueron interceptados cerca de la localidad de Puesto del Marqués, en el departamento de Cochinoca, provincia de Jujuy. En el interior de los vehículos se hallaron 53 paquetes con 56 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza.

Por otro lado, el máximo tribunal también desestimó el recurso de la defensa de Alfredo Daniel Flores, condenado por el Tribunal Oral Criminal Federal de Posadas a una pena de 8 años de prisión como autor del delito de transporte de estupefacientes, fallo que fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El acusado conducía un camión térmico que fue detenido por la Prefectura Naval Argentina, a la altura de la subestación eléctrica de Puerto Piray, en el departamento de Montecarlo, provincia de Misiones. En el narcotest realizado, se encontró que entre los alimentos transportados había paquetes que contenían casi 3.000 gramos de cannabis sativa.

Lectura rápida

¿Qué decidió la Corte Suprema?
Confirmó varias condenas por delitos de narcotráfico en Rosario, Jujuy y Misiones.

¿Quiénes fueron condenados en Rosario?
Maximiliano Germán Riquelme recibió una pena de seis años y ocho meses por tráfico de estupefacientes.

¿Cuáles son las penas impuestas en Jujuy?
Néstor Leopoldo Gallán, Juan Carlos Galián y Mario Ernesto Galián fueron condenados a penas que oscilan entre 8 y 9 años.

¿Qué se encontró en los vehículos en Jujuy?
Se hallaron 56 kilogramos de clorhidrato de cocaína en dos vehículos interceptados.

¿Qué pasó en Misiones?
Alfredo Daniel Flores fue condenado a 8 años por transportar cannabis sativa en un camión.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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