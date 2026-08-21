OpenAI avanza sobre Anthropic en el mercado empresarial, según datos recientes

Según datos recientes de Ramp, una empresa de gestión de gastos y tarjetas corporativas, OpenAI ha comenzado a recuperar terreno frente a Anthropic en el mercado empresarial. Este cambio se produce en un contexto donde ambas compañías compiten por la cuota de mercado en el ámbito de la inteligencia artificial. Hasta mayo, Anthropic había superado a OpenAI con un 41% de participación de mercado frente al 39% de OpenAI. Sin embargo, OpenAI ha comenzado a mostrar señales de crecimiento en este sector.

Los datos de Ramp, que abarcan más de 70,000 empresas estadounidenses, sugieren que la participación de OpenAI ha aumentado, aunque Anthropic sigue liderando con casi un 44% en comparación con el 40% de OpenAI a finales de julio. Este cambio es significativo, considerando que Ramp es popular entre las empresas tecnológicas y sus datos son representativos de un segmento en crecimiento.

Ara Kharazian, economista de Ramp, comentó que OpenAI está experimentando un crecimiento más rápido en este segmento durante el tercer trimestre en comparación con Anthropic. Sin embargo, advirtió que todavía queda un mes en el trimestre y que los resultados pueden cambiar rápidamente.

A pesar de la competencia, ambos competidores están viendo un crecimiento en sus ingresos comerciales, ya que el mercado de inteligencia artificial sigue expandiéndose. La proporción de empresas que pagan por servicios de inteligencia artificial entre los clientes de Ramp ha estado aumentando, alcanzando más del 50% en marzo y casi el 56% en julio.

Kharazian destacó que el nuevo modelo de OpenAI, denominado GPT-5.6 Sol, ha sido bien recibido, mientras que el modelo de Anthropic, Fable 5, no ha logrado la misma adopción. Este último ha sido criticado por su alto costo y las exigencias de retención de datos impuestas por los reguladores.

La reciente volatilidad en el mercado de inteligencia artificial plantea dudas sobre la estabilidad del gasto empresarial en este sector. Los inversores de ambas compañías deben considerar que las empresas están dispuestas a cambiar de proveedor a medida que se lanzan nuevos modelos, lo que genera incertidumbre en cuanto a la fidelidad de los clientes.

En conclusión, aunque Anthropic ha logrado una posición fuerte en el mercado, OpenAI está demostrando que puede recuperar terreno. La competencia entre estas dos empresas emblemáticas de inteligencia artificial sigue siendo intensa y el panorama puede cambiar rápidamente.