Argentina registró un récord de exportaciones en julio con superávit de US$2115 millones
El INDEC informó que las exportaciones crecieron un 14,1% en julio, alcanzando los US$8854 millones. Las importaciones, por su parte, cayeron un 1,7%, totalizando US$6739 millones.
20/08/2026 | 23:28Redacción Cadena 3
FOTO: Archivo.- Exportaciones desde puertos santafesinos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos de la balanza comercial argentina correspondientes al mes de julio.
Según el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA), el país registró un superávit de US$2115 millones, lo que representó un incremento de US$1208 millones en comparación con el mismo mes del año anterior. Este resultado marcó el mejor registro para julio en toda la serie histórica.
Las exportaciones alcanzaron los US$8854 millones, lo que significó un aumento interanual del 14,1%. En contraste, las importaciones totalizaron US$6739 millones, con una caída del 1,7% en relación al año anterior.
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LAS EXPORTACIONES Y LA BALANZA COMERCIAL EN JULIO ALCANZARON UN RÉCORD HISTÓRICO PARA EL MES— totocaputo (@LuisCaputoAR) August 20, 2026
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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X que "las exportaciones de bienes sumaron USD8.854 millones en julio, creciendo 14,1% interanual y registrando un nuevo récord histórico para el mes". En los primeros siete meses del año, las exportaciones acumularon un crecimiento del 22,9% en comparación con el mismo período de 2025.
El INDEC explicó que el aumento en las exportaciones en los últimos 12 meses se debió a un incremento del 1,5% en las cantidades exportadas y del 12,4% en los precios. Sin embargo, la serie desestacionalizada mostró una caída del 4,9% y la tendencia-ciclo descendió un 1,1% en comparación con el mes anterior.
Los rubros que más crecieron en sus exportaciones fueron combustibles y energía, con un aumento del 97,8% o US$744 millones. El informe detalló que los precios y las cantidades de este rubro aumentaron un 19,5% y un 67,6%, respectivamente, impulsados por mayores ventas de petróleo crudo, carburantes, grasas y aceites lubricantes, y otros combustibles.
Las exportaciones de manufacturas de origen industrial avanzaron un 11,2% interanual, con un aumento de precios del 13,4%, aunque las cantidades cayeron un 2%. Las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron un total de US$3068 millones, mostrando una suba de US$142 millones y una variación positiva del 4,9%.
Este desempeño se debió principalmente al crecimiento en las exportaciones de carnes y sus preparados, así como residuos y desperdicios de la industria alimentaria. Los precios en este sector crecieron un 12,9%, mientras que las cantidades descendieron un 7,2%. Por otro lado, los productos primarios experimentaron una caída del 0,6% en el monto exportado, debido a la baja en semillas y frutos oleaginosos.
En cuanto a las importaciones, el total alcanzó los US$6739 millones, lo que representó una disminución interanual del 1,7% o US$115 millones. Esta caída se originó por una disminución del 9,2% en las cantidades, aunque los precios aumentaron un 8,4%. La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo mostraron descensos del 4,5% y del 0,4%, respectivamente, en comparación con junio de 2026.
La mayoría de los rubros de importación registraron bajas en relación con el año anterior. El mayor deterioro se observó en piezas y accesorios para bienes de capital, con una caída del 14,9%, seguido por vehículos automotores de pasajeros, que disminuyeron un 12,8%, y bienes de capital, que cayeron un 7,7%. Sin embargo, las compras al exterior de bienes intermedios aumentaron un 16,5% (o US$343 millones), y las importaciones catalogadas como "Resto", que incluyen bienes despachados mediante servicios postales, crecieron un 14% (US$14 millones).
Lectura rápida
¿Qué datos publicó el INDEC? El INDEC publicó los datos de la balanza comercial argentina correspondientes al mes de julio.
¿Cuál fue el superávit registrado? El país registró un superávit de US$2115 millones, un incremento de US$1208 millones en comparación con julio del año anterior.
¿Qué destacó Luis Caputo? El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el récord histórico de exportaciones de USD8.854 millones en julio, con un crecimiento del 14,1% interanual.
¿Cómo se comportaron las importaciones? Las importaciones totalizaron US$6739 millones, con una caída del 1,7% interanual.
¿Qué rubros crecieron en exportaciones? Los rubros que más crecieron en exportaciones fueron combustibles y energía, con un aumento del 97,8%.