Argentina registró un récord de exportaciones en julio con superávit de US$2115 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos de la balanza comercial argentina correspondientes al mes de julio.

Según el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA), el país registró un superávit de US$2115 millones, lo que representó un incremento de US$1208 millones en comparación con el mismo mes del año anterior. Este resultado marcó el mejor registro para julio en toda la serie histórica.

Las exportaciones alcanzaron los US$8854 millones, lo que significó un aumento interanual del 14,1%. En contraste, las importaciones totalizaron US$6739 millones, con una caída del 1,7% en relación al año anterior.

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LAS EXPORTACIONES Y LA BALANZA COMERCIAL EN JULIO ALCANZARON UN RÉCORD HISTÓRICO PARA EL MES



? Las exportaciones de bienes sumaron USD8.854 millones en julio, creciendo 14,1% interanual y registrando un nuevo récord histórico para el mes. En los primeros 7 meses del año las… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 20, 2026

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X que "las exportaciones de bienes sumaron USD8.854 millones en julio, creciendo 14,1% interanual y registrando un nuevo récord histórico para el mes". En los primeros siete meses del año, las exportaciones acumularon un crecimiento del 22,9% en comparación con el mismo período de 2025.

El INDEC explicó que el aumento en las exportaciones en los últimos 12 meses se debió a un incremento del 1,5% en las cantidades exportadas y del 12,4% en los precios. Sin embargo, la serie desestacionalizada mostró una caída del 4,9% y la tendencia-ciclo descendió un 1,1% en comparación con el mes anterior.

Los rubros que más crecieron en sus exportaciones fueron combustibles y energía, con un aumento del 97,8% o US$744 millones. El informe detalló que los precios y las cantidades de este rubro aumentaron un 19,5% y un 67,6%, respectivamente, impulsados por mayores ventas de petróleo crudo, carburantes, grasas y aceites lubricantes, y otros combustibles.

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial avanzaron un 11,2% interanual, con un aumento de precios del 13,4%, aunque las cantidades cayeron un 2%. Las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron un total de US$3068 millones, mostrando una suba de US$142 millones y una variación positiva del 4,9%.

Este desempeño se debió principalmente al crecimiento en las exportaciones de carnes y sus preparados, así como residuos y desperdicios de la industria alimentaria. Los precios en este sector crecieron un 12,9%, mientras que las cantidades descendieron un 7,2%. Por otro lado, los productos primarios experimentaron una caída del 0,6% en el monto exportado, debido a la baja en semillas y frutos oleaginosos.

En cuanto a las importaciones, el total alcanzó los US$6739 millones, lo que representó una disminución interanual del 1,7% o US$115 millones. Esta caída se originó por una disminución del 9,2% en las cantidades, aunque los precios aumentaron un 8,4%. La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo mostraron descensos del 4,5% y del 0,4%, respectivamente, en comparación con junio de 2026.

La mayoría de los rubros de importación registraron bajas en relación con el año anterior. El mayor deterioro se observó en piezas y accesorios para bienes de capital, con una caída del 14,9%, seguido por vehículos automotores de pasajeros, que disminuyeron un 12,8%, y bienes de capital, que cayeron un 7,7%. Sin embargo, las compras al exterior de bienes intermedios aumentaron un 16,5% (o US$343 millones), y las importaciones catalogadas como "Resto", que incluyen bienes despachados mediante servicios postales, crecieron un 14% (US$14 millones).