FOTO: Ariel Vallejo comparte un video viral: "Mirá mi aura" y genera controversia en redes

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- El empresario Ariel Vallejo, propietario de la financiera Sur Finanzas, ha vuelto a estar en el centro de la atención pública tras la publicación de un video provocador en sus redes sociales.

En medio de las investigaciones judiciales que enfrenta por presuntas irregularidades financieras, el ejecutivo compartió una historia que rápidamente se volvió viral, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

El video de Ariel Vallejo

En el material, Vallejo se muestra haciendo un gesto de "fuck you" mientras suena música de fondo, acompañado de un texto que dice: "Mirá mi aura". Este contenido ha despertado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar sobre el particular mensaje del empresario.

La publicación ha captado la atención de muchos, sumándose a otras intervenciones de Vallejo en redes sociales, donde combina contenido relacionado con su actividad profesional y aspectos de su vida personal.