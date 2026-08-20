FOTO: Un policía y un ladrón heridos en tiroteo durante asalto en Lanús

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Un policía resultó herido en el pecho y un ladrón en un pie, aunque ambos se encuentran fuera de peligro, tras haberse enfrentado a balazos durante un intento de asalto esta tarde en la localidad de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense.

El hecho se produjo en Avenida San Martín y Marcos Avellaneda, cuando un agente de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) observó que dos delincuentes iban a cometer un ilícito en un comercio. Al identificarse y dar la voz de alto se inició un intercambio de disparos.

En medio de la refriega, el agente recibió un tiro en el tórax, mientras que uno de los malvivientes -de 18 años- resultó herido en un pie, por lo que fueron trasladados a un nosocomio cercano y están fuera de peligro, según confirmó el personal del Hospital Evita de esa localidad.

Al adolescente, identificado con las iniciales L.S.L., se le incautó un revólver y quedó detenido, acusado de "tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra personal policial y portación de arma de uso civil".