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Un policía y un ladrón heridos en tiroteo durante asalto en Lanús

Ambos fueron internados pero se encuentran fuera de peligro. El incidente ocurrió durante un intento de asalto en Avenida San Martín.

20/08/2026 | 23:56Redacción Cadena 3

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Un policía y un ladrón heridos en tiroteo durante asalto en Lanús

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Un policía resultó herido en el pecho y un ladrón en un pie, aunque ambos se encuentran fuera de peligro, tras haberse enfrentado a balazos durante un intento de asalto esta tarde en la localidad de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense.

El hecho se produjo en Avenida San Martín y Marcos Avellaneda, cuando un agente de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) observó que dos delincuentes iban a cometer un ilícito en un comercio. Al identificarse y dar la voz de alto se inició un intercambio de disparos.

En medio de la refriega, el agente recibió un tiro en el tórax, mientras que uno de los malvivientes -de 18 años- resultó herido en un pie, por lo que fueron trasladados a un nosocomio cercano y están fuera de peligro, según confirmó el personal del Hospital Evita de esa localidad.

Al adolescente, identificado con las iniciales L.S.L., se le incautó un revólver y quedó detenido, acusado de "tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra personal policial y portación de arma de uso civil".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Lanús?
Un policía y un ladrón resultaron heridos en un tiroteo durante un intento de asalto.

¿Quiénes están heridos?
El policía fue herido en el pecho y el ladrón en un pie, ambos están fuera de peligro.

¿Dónde sucedió el incidente?
El tiroteo ocurrió en Avenida San Martín y Marcos Avellaneda, en Lanús.

¿Qué acciones tomó la policía?
Un agente de la Fuerza Barrial de Aproximación intervino al observar el intento de asalto.

¿Qué sucedió con el ladrón?
El ladrón fue detenido y se le incautó un revólver; enfrenta cargos de tentativa de homicidio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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