Ariel Vallejo sorprende en redes con un video provocador: "Mirá mi aura"

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- El empresario Ariel Vallejo, al frente de la financiera Sur Finanzas, ha vuelto a acaparar la atención tras la publicación de un video en sus redes sociales que se ha vuelto viral. Este hecho se produce en el marco de las investigaciones judiciales en su contra por presuntas irregularidades en su actividad financiera.

La historia compartida por Vallejo ha generado un gran revuelo, destacándose por su contenido provocador. En el video, el empresario aparece realizando un gesto de "fuck you" mientras suena música de fondo. Acompañando la imagen, se puede leer la frase "Mirá mi aura", que ha suscitado diversas reacciones entre sus seguidores.

La publicación ha sido objeto de numerosos comentarios por parte de los usuarios, quienes han expresado su asombro y opiniones sobre el mensaje que el empresario intenta transmitir. Este tipo de contenido es habitual en las redes de Vallejo, quien frecuentemente comparte tanto aspectos de su vida personal como de su trayectoria profesional.

El video, que resalta por su tono desafiante, se suma a una serie de publicaciones en las que Vallejo ha mostrado su estilo de vida y sus actividades empresariales. Este enfoque ha generado un fuerte interés entre sus seguidores, quienes siguen de cerca sus movimientos en el mundo digital.