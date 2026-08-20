Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.
El sorteo número 31593 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 20 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 8094, correspondiente a Cementerio. Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31593 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 8094, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8094
2° 5077
3° 0607
4° 0388
5° 8344
6° 1875
7° 8272
8° 8540
9° 6862
10° 3047
11° 4159
12° 9541
13° 4885
14° 6163
15° 7619
16° 4534
17° 5472
18° 3113
19° 8767
20° 0263
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31593 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 20 de agosto a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 8094.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Cementerio).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.