Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 31593 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 8094, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8094

2° 5077

3° 0607

4° 0388

5° 8344

6° 1875

7° 8272

8° 8540

9° 6862

10° 3047

11° 4159

12° 9541

13° 4885

14° 6163

15° 7619

16° 4534

17° 5472

18° 3113

19° 8767

20° 0263