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El primer matrimonio civil entre mujeres en Bolivia, un hito para los derechos LGBTQ+

La boda, oficiada en Santa Cruz de la Sierra entre Fabiana Banzer y Scarlett Rocha, "fue el resultado de casi cuatro años de litigio".

20/08/2026 | 18:41Redacción Cadena 3

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Una pareja de lesbianas posa durante una sesión de fotos.

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Human Rights Watch calificó de "avance histórico para los derechos de las parejas del mismo sexo" el primer matrimonio civil entre dos mujeres celebrado el 7 de agosto en Bolivia, en un país donde el matrimonio igualitario aún no está garantizado a nivel nacional.

La boda, oficiada en Santa Cruz de la Sierra entre Fabiana Banzer y Scarlett Rocha, "fue el resultado de casi cuatro años de litigio", señaló HRW en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Con la representación de IGUAL Bolivia, la pareja tuvo que afrontar un largo proceso administrativo y presentó dos recursos de amparo constitucional. En marzo de 2026, un tribunal de garantías falló a su favor y ordenó al registro civil reconocer su unión como matrimonio civil, agregó la organización.

Aunque el fallo se aplica únicamente a esta pareja, podría tener implicancias más amplias. Según la legislación boliviana, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) deberá revisar la decisión, lo que podría sentar un precedente para otras parejas del mismo sexo que reclamen el mismo derecho a contraer matrimonio. Actualmente, la Constitución limita el matrimonio a parejas de distinto sexo.

El caso culmina años de litigio e incidencia en favor del reconocimiento jurídico de las diversas formas de familia en Bolivia.

Tras una prolongada batalla judicial, en 2023 el Tribunal Constitucional Plurinacional confirmó el reconocimiento de las uniones libres entre personas del mismo sexo e instó al poder legislativo a adecuar la legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos.

Este primer matrimonio entre personas del mismo sexo, dice la ONG, representa un paso más en la lucha por la igualdad.

En 2017, una histórica opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que los derechos derivados de los "vínculos familiares" reconocidos en la Convención Americana se extienden también a parejas del mismo sexo.

Dicha opinión constituye una interpretación autorizada de la Convención para los Estados americanos que la han ratificado, entre ellos Bolivia.

El reconocimiento del matrimonio igualitario avanzó en América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Uruguay lo reconocen en todo su territorio, recordó HRW.

Lectura rápida

¿Qué evento se destaca en la nota?
El primer matrimonio civil entre dos mujeres en Bolivia, celebrado el 7 de agosto.

¿Quiénes son las protagonistas de esta historia?
Fabiana Banzer y Scarlett Rocha, quienes contrajeron matrimonio.

¿Cuánto tiempo duró el litigio para lograr el matrimonio?
Casi cuatro años de litigio y procesos legales.

¿Qué impacto podría tener este matrimonio?
Podría sentar un precedente para otras parejas del mismo sexo en Bolivia.

¿Qué instituciones estuvieron involucradas en el reconocimiento de este matrimonio?
El Tribunal Constitucional Plurinacional y la ONG IGUAL Bolivia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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