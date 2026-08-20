Detuvieron a una mujer por amenazas de bomba contra películas y obras de Adrián Suar: qué se sabe

FOTO: Detuvieron a una mujer de 57 años por amenazas de bomba.

FOTO: Detuvieron a una mujer por amenazas de bomba contra películas y obras de Adrián Suar.

En un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la autora de diversas amenazas de bomba contra distintas cadenas de cines y teatros, la Sociedad Argentina de Actores y el Hospital Garrahan.

La investigación se inició a mediados del mes de agosto del corriente año, tras la recepción de correos electrónicos dirigidos a la Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación, en los cuales, amparándose bajo la denominación “CATYCEM (Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios)”, se advertía sobre la colocación de artefactos explosivos en los mencionados lugares.

Dichos correos referían: “Activamos bombas ocultas" en la Sociedad Argentina de Actores, el Hospital Garrahan y distintas salas de cine y teatro, entre ellas donde se proyecta la película “Yo Narciso” y donde se interpreta la obra “Secreto en la Montaña”. Las bombas estallarán el próximo día sábado a las 08 h, de no bajarlas de cartelera el día viernes.

Ambas producciones son dirigidas por el actor Adrián Suar. En el departamento de la detenida había una foto recortada del actor.

La foto de Suar cortada en el departamento de la detenida. (Gentileza:Infobae)

Luego de los hechos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 convocó a la División Delitos Tecnológicos de la PFA para llevar a cabo las tareas investigativas tendientes a identificar a la autora de las amenazas, procediendo además conforme al protocolo antibombas respecto de los domicilios involucrados.

Los efectivos solicitaron colaboración a las distintas delegaciones de la PFA en todo el país, quienes, con la asistencia de los cuerpos de bomberos de cada región, llevaron a cabo inspecciones conjuntas en dichas salas y establecimientos.

Durante los operativos se inspeccionaron un total de treinta locales en todo el país, sin encontrarse artefactos explosivos ni objetos de interés vinculados con la posible comisión de un atentado con bombas.

Detuvieron a una mujer de 57 años por amenazas de bomba.

A partir de diversos análisis técnicos de la información obtenida, se logró establecer la geolocalización de un teléfono celular que estaría vinculado con siete cuentas de correo electrónico desde las cuales se realizaron las intimidaciones aludidas. Profundizadas las pesquisas, se estableció que una de dichas cuentas se encontraría administrada por una persona de sexo femenino, con domicilio registrado en el barrio porteño de Versalles.

Durante el procedimiento, se logró la detención de la involucrada. Asimismo, se incautó un teléfono celular a través del cual se habrían efectuado las comunicaciones en cuestión.

La detenida, argentina de 57 años, quedó junto con los elementos secuestrados, a disposición del magistrado interventor, acusada por el delito de "Intimidación pública" y a la espera de las actuaciones procesales de rigor.