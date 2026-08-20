Espacio Vilas: el museo en Mar del Plata que guarda los tesoros del mejor tenista argentino

FOTO: El Espacio Vilas, visita obligada en el club Náutico de Mar del Plata

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FOTO: El Espacio Vilas, visita obligada en el club Náutico de Mar del Plata

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FOTO: El Espacio Vilas, visita obligada en el club Náutico de Mar del Plata

FOTO: El Espacio Vilas, visita obligada en el club Náutico de Mar del Plata

Guillermo Vilas guardaba todo. Raquetas, ropa, anotaciones de sus viajes, trofeos, recuerdos de los torneos y hasta objetos vinculados con su incursión en la música. Aquella obsesión por conservar cada fragmento de su carrera permite hoy recorrer en Mar del Plata la memoria del mejor tenista argentino de todos los tiempos.

El Espacio Vilas funciona en el Club Náutico Mar del Plata, el mismo lugar donde Guillermo empuñó por primera vez una raqueta siendo un niño. Frente a la cancha número uno, que lleva su nombre, y a metros de una estatua que lo homenajea, una colección de objetos originales reconstruye su vida dentro y fuera de las canchas.

Hay distintas raquetas utilizadas a lo largo de su carrera, indumentaria, copas, fotografías, guitarras y hasta polvo de ladrillo de Roland Garros de 1977, el año en que Vilas se consagró campeón del Grand Slam francés.

“Es un homenaje al tenista más grande de la historia argentina”, resumió a Cadena 3 Carina Ovelar, socia del Náutico y encargada de trabajar en la conservación y cuidado cotidiano del espacio.

Desde su primera raqueta hasta Roland Garros

Todo lo que se exhibe en el Espacio Vilas fue de Guillermo: “Tenemos objetos desde su infancia, desde su primera raqueta, pasando por su etapa musical, por diferentes raquetas que usó a lo largo de su carrera, ropa, copas, remeras”, explicó Ovelar.

La colección llega hasta detalles inesperados. Entre ellos aparece el polvo de ladrillo de Roland Garros 1977, uno de los grandes hitos deportivos de su trayectoria.

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La enorme cantidad de objetos conservados tiene una explicación: Vilas era obsesivo a la hora de guardar recuerdos de su carrera. A medida que empezó a ganar torneos y a construir su trayectoria, entendió que cada raqueta, prenda, anotación o recuerdo adquiría un valor especial y decidió conservar prácticamente todo.

Gracias a ese hábito, décadas después pueden encontrarse en el Espacio Vilas desde cuadernos en los que anotaba sus experiencias durante los viajes hasta prendas utilizadas en diferentes momentos de su carrera y las guitarras con las que desarrolló una faceta artística mucho menos conocida.

De una pequeña vitrina a un espacio único

El proyecto original era bastante más modesto. La intención era montar un pequeño living frente a la cancha número uno, con algunas fotografías, una raqueta y elementos que permitieran recrear cómo era el tenis durante los primeros años de Vilas.

Pero la aparición de Eduardo Puppo cambió por completo la escala de la iniciativa.

Periodista, investigador y amigo de Guillermo, Puppo había sido elegido por el propio tenista como custodio de buena parte de sus objetos y archivos personales. Su trabajo adquirió además reconocimiento masivo a partir del documental de Netflix “Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada”, que reconstruye su investigación para demostrar que el argentino debió haber alcanzado el número uno del ranking mundial.

“Preguntando e investigando dimos con Eduardo Puppo y con Eduardo se abrió el abanico de todo”, recordó Ovelar.

Puppo consultó a Vilas y a su familia sobre la posibilidad de llevar parte de aquella colección al Náutico. La respuesta convirtió lo que iba a ser una pequeña exhibición en un verdadero espacio dedicado a reconstruir su historia.

“No hubo objeciones en aportar una cantidad bastante grande de elementos originales y entonces el proyecto cambió de estado. Ya no sería una simple vitrina, sino un espacio dedicado y pensado en términos de cronología histórica, con el máximo detalle posible”, explicó Puppo a Cadena 3.

Para el periodista, además, el lugar elegido tiene un valor imposible de reproducir en otro sitio: "El primer espacio dedicado a Vilas está donde debe estar, que es en el lugar de origen".

El club donde empezó todo

La ubicación es parte fundamental del homenaje. Vilas comenzó allí su vínculo con el tenis mucho antes de convertirse en una figura mundial y de conquistar Roland Garros, el US Open y dos ediciones del Abierto de Australia.

Juan Agra, presidente del Club Náutico Mar del Plata, destacó que su figura supera ampliamente la historia de la propia institución.

“Guillermo es nuestro más importante embajador deportivo, no solo para el club. Ha sido un referente a nivel mundial y un embajador de la Argentina”, sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Agra destacó además que su influencia fue mucho más allá de los resultados: “Con su juego ayudó a reformular el tenis”.

Para el presidente del Náutico, Vilas es una de las figuras predominantes de la historia del deporte argentino y su legado “trasciende el tenis”.

Vilas, profeta en su tierra

El Espacio Vilas guarda otra historia detrás de sus vitrinas: la del trabajo de los propios socios para mantener viva la memoria del deportista.

“Todo esto es ad honorem. El club se encarga del mantenimiento y todos los socios que trabajamos, la gente que colaboró, lo hacemos para mantener la historia viva”, explicó Ovelar.

No se trata solamente de conservar objetos, sino de garantizar que Guillermo tenga un reconocimiento permanente precisamente en el club que lo vio empezar.

“Eso de que nadie es profeta en su tierra, en este lugar no se da. Rompimos con ese cliché. Vilas es el antes y el después del tenis argentino”, afirmó Ovelar.

Una vida en objetos

Vilas cumplió 74 años el pasado 17 de agosto y, por cuestiones de salud, permanece desde hace tiempo preservado de la vida pública. Para recordarlo quedan sus partidos, sus históricas entrevistas y una carrera que transformó para siempre al tenis argentino. Pero en Mar del Plata también quedaron sus objetos.

Y menos mal que Vilas decidió guardar todo. Porque varias décadas después, aquellos tesoros permiten que el Espacio Vilas mantenga viva, en su propia ciudad, la memoria del mejor tenista argentino de todos los tiempos.

Informe de Agustín González, desde Mar del Plata.