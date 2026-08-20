FOTO: Aumentan la recompensa por información en el caso de Candelaria Enrique, la niña de Rosario

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) – La Fiscalía regional 2 del Ministerio Público de Acusación de Santa Fe ha decidido aumentar la recompensa destinada a quienes puedan ayudar a identificar a los responsables del asesinato de Candelaria Enrique, una niña de tres años que perdió la vida tras recibir una bala perdida mientras miraba los fuegos artificiales desde su hogar en la noche del 25 de diciembre de 2022.

En un comunicado oficial, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información sobre el homicidio de Candelaria, que ocurrió en la calle Iriondo al 3900 de Rosario. En el momento del trágico suceso, la pequeña se encontraba en la puerta de la casa de un familiar cuando fue impactada por un proyectil de origen desconocido. Su madre la trasladó de inmediato al Sanatorio de la Mujer, donde se constató que había sufrido una herida en el cráneo, falleciendo minutos después.

La investigación está siendo llevada a cabo por la fiscalía, que ha trabajado junto a expertos para determinar el posible origen del disparo. Se ha establecido un radio de un kilómetro alrededor del lugar del impacto, donde se cree que podría haber provenido el disparo de un arma de fuego calibre 9mm. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, aún no se han logrado avances significativos en el caso.

Ante la falta de resultados, el Ministerio Público de Acusación ha determinado que la recompensa asciende a $25.000.000 para quienes brinden información que conduzca a los responsables del hecho. Se ha garantizado que la identidad de quienes colaboren será mantenida en reserva durante y después de la investigación.

Las personas que deseen aportar datos pueden comunicarse al 911, enviar un correo electrónico a [email protected], o presentarse en el Centro de Justicia, ubicado en calle Sarmiento 2850 de Rosario. También pueden acercarse a cualquier sede de las Fiscalías Regionales de la Provincia de Santa Fe.