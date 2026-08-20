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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, Córdoba presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 6° y 28°. La humedad es baja y se espera un día agradable para disfrutar al aire libre.

20/08/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 20 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 21°, con una sensación térmica de 20°. La humedad se encuentra en un 25%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el oeste.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 6° y una máxima de 28°. El día se mantendrá mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. La humedad baja y la buena visibilidad permitirán disfrutar de un clima placentero. El viento se mantendrá en 5 m/s, lo que podría aportar una leve brisa en las horas más cálidas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 21 de agosto, se espera una mínima de 7° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El sábado 22, las temperaturas descenderán, alcanzando una mínima de 3° y una máxima de 17°, con cielo nublado. El domingo 23, se prevé una mínima de 7° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 24, la mínima será de 9° y la máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 25, se espera una mínima de 10° y una máxima de 19°, con cielo despejado.

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