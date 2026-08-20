Nuevas medidas en la VTV de CABA: cualquier taller podrá realizar la revisión técnica vehicular

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha la desregulación del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), permitiendo que talleres mecánicos y concesionarias se inscriban para realizar el control obligatorio. Esta medida pone fin al esquema de exclusividad que regía en las plantas concesionadas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la iniciativa, afirmando que "oficialmente terminó el monopolio de la VTV". Desde este jueves, cualquier taller o concesionario que cumpla con los requisitos técnicos podrá iniciar su trámite de inscripción.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que esta normativa reglamenta la Ley 6.963, aprobada por la Legislatura porteña, que establece la apertura continua del registro para nuevos prestadores y simplifica los requisitos para obtener la habilitación.

Con esta nueva normativa, la revisión técnica ya no se realizará exclusivamente en plantas oficiales, sino que podrá llevarse a cabo en talleres particulares y concesionarias habilitadas, siempre que cumplan con las exigencias de equipamiento y controles establecidos por la reglamentación.

El Gobierno de la Ciudad ha informado que a partir de hoy, los interesados pueden realizar consultas y presentar la documentación inicial mediante el correo electrónico [email protected]. Además, el 1° de septiembre se habilitará una plataforma digital simplificada para completar el proceso de inscripción.

Esta decisión se enmarca en una política de desregulación y simplificación administrativa promovida por la gestión de Jorge Macri, que busca ampliar la oferta del servicio, reducir trámites burocráticos y fomentar la competencia entre los prestadores.