Nuevas medidas en la VTV de CABA: cualquier taller podrá realizar la revisión técnica vehicular
Se implementó un esquema abierto de prestadores en la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo que talleres y concesionarias brinden el servicio de VTV.
FOTO: Nuevas medidas en la VTV de CABA: cualquier taller podrá realizar la revisión técnica vehicular
Buenos Aires, 20 de agosto (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha la desregulación del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), permitiendo que talleres mecánicos y concesionarias se inscriban para realizar el control obligatorio. Esta medida pone fin al esquema de exclusividad que regía en las plantas concesionadas.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la iniciativa, afirmando que "oficialmente terminó el monopolio de la VTV". Desde este jueves, cualquier taller o concesionario que cumpla con los requisitos técnicos podrá iniciar su trámite de inscripción.
La Agencia Noticias Argentinas reportó que esta normativa reglamenta la Ley 6.963, aprobada por la Legislatura porteña, que establece la apertura continua del registro para nuevos prestadores y simplifica los requisitos para obtener la habilitación.
Con esta nueva normativa, la revisión técnica ya no se realizará exclusivamente en plantas oficiales, sino que podrá llevarse a cabo en talleres particulares y concesionarias habilitadas, siempre que cumplan con las exigencias de equipamiento y controles establecidos por la reglamentación.
El Gobierno de la Ciudad ha informado que a partir de hoy, los interesados pueden realizar consultas y presentar la documentación inicial mediante el correo electrónico [email protected]. Además, el 1° de septiembre se habilitará una plataforma digital simplificada para completar el proceso de inscripción.
Esta decisión se enmarca en una política de desregulación y simplificación administrativa promovida por la gestión de Jorge Macri, que busca ampliar la oferta del servicio, reducir trámites burocráticos y fomentar la competencia entre los prestadores.
Lectura rápida
¿Qué cambios se implementan en la VTV?
Se permite que cualquier taller mecánico y concesionaria habilitada realice la revisión técnica vehicular.
¿Quién lo anunció?
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, comunicó la desregulación del sistema.
¿Cuándo comienza el nuevo sistema?
La inscripción para talleres y concesionarias comenzó el 20 de agosto de 2026.
¿Cómo se inscriben los talleres?
Los interesados deben enviar la documentación a [email protected] y desde el 1° de septiembre, usarán una plataforma digital.
¿Qué objetivo persigue esta medida?
Ampliar la oferta de centros de verificación y facilitar el acceso a la VTV para los automovilistas.
[Fuente: Noticias Argentinas]