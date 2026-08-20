Apoyo mayoritario a las políticas laborales de Lula da Silva, incluso entre sus críticos
Una reciente encuesta de Ipsos revela que el 92% de los partidarios y el 60% de los opositores apoyan las reformas laborales del presidente brasileño.
FOTO: Lula Da Silva
Buenos Aires, 20 de agosto (NA) — Las iniciativas económicas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para elevar los ingresos y mejorar las condiciones laborales en Brasil han logrado un respaldo considerable, incluso entre aquellos que desaprueban su gestión. Esta información proviene de un estudio realizado por la firma demoscópica Ipsos y publicado en el diario local "O Globo".
El informe, encargado por el Fondo Global para una Nueva Economía (GFNE), revela que el 92 % de los ciudadanos que aprueban el Gobierno de Lula da Silva están a favor de eliminar la escala 6×1, que establece un límite de 40 horas de trabajo semanales.
Además, la propuesta cuenta con el apoyo del 60 % de aquellos que desaprueban su administración, muchos de los cuales planean votar por candidatos opositores en las elecciones del 4 de octubre.
Por otro lado, la ampliación de la exención del Impuesto sobre la Renta para quienes perciben hasta 5.000 reales mensuales (aproximadamente 965 dólares) también muestra un respaldo notable: 87 % entre los seguidores del Gobierno y 61 % entre sus detractores.
La importancia de los hallazgos
Estos resultados son significativos en el contexto electoral brasileño, caracterizado por una intensa polarización entre Lula da Silva y sectores de la oposición, ya que indican que las medidas destinadas a disminuir la carga tributaria sobre los ingresos medios y bajos, así como a mejorar las condiciones laborales, cuentan con un amplio respaldo, independientemente de la evaluación del Gobierno.
Las diferencias más notables surgen en temas fiscales, donde el 79 % de quienes aprueban al presidente apoyan la implementación de un impuesto a las grandes fortunas para financiar inversiones públicas, en contraste con el 37 % de quienes desaprueban su gestión.
Asimismo, el 58 % de los partidarios del Gobierno respalda la flexibilización del marco fiscal para permitir un aumento en las inversiones en salud y educación, mientras que el apoyo entre los críticos de Lula da Silva cae al 35 %.
Lectura rápida
¿Qué revela la encuesta sobre Lula da Silva?
El estudio de Ipsos muestra un respaldo mayoritario a las políticas laborales del presidente, incluso entre sus críticos.
¿Qué porcentaje de aprobadores apoya la eliminación de la escala 6×1?
El 92 % de quienes aprueban su gestión respaldan esta medida.
¿Qué apoyo recibe la misma medida entre los opositores?
El 60 % de los que desaprueban su gestión también la apoyan.
¿Cuál es el respaldo a la exención del Impuesto sobre la Renta?
El 87 % de los partidarios y 61 % de los críticos apoyan la ampliación de esta exención.
¿Qué relevancia tienen estos resultados?
Muestran que las medidas para mejorar las condiciones laborales tienen un respaldo mayoritario, más allá de la evaluación del Gobierno.
[Fuente: Noticias Argentinas]