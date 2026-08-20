Apoyo mayoritario a las políticas laborales de Lula da Silva, incluso entre sus críticos

Buenos Aires, 20 de agosto (NA) — Las iniciativas económicas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para elevar los ingresos y mejorar las condiciones laborales en Brasil han logrado un respaldo considerable, incluso entre aquellos que desaprueban su gestión. Esta información proviene de un estudio realizado por la firma demoscópica Ipsos y publicado en el diario local "O Globo".

El informe, encargado por el Fondo Global para una Nueva Economía (GFNE), revela que el 92 % de los ciudadanos que aprueban el Gobierno de Lula da Silva están a favor de eliminar la escala 6×1, que establece un límite de 40 horas de trabajo semanales.

Además, la propuesta cuenta con el apoyo del 60 % de aquellos que desaprueban su administración, muchos de los cuales planean votar por candidatos opositores en las elecciones del 4 de octubre.

Por otro lado, la ampliación de la exención del Impuesto sobre la Renta para quienes perciben hasta 5.000 reales mensuales (aproximadamente 965 dólares) también muestra un respaldo notable: 87 % entre los seguidores del Gobierno y 61 % entre sus detractores.

La importancia de los hallazgos

Estos resultados son significativos en el contexto electoral brasileño, caracterizado por una intensa polarización entre Lula da Silva y sectores de la oposición, ya que indican que las medidas destinadas a disminuir la carga tributaria sobre los ingresos medios y bajos, así como a mejorar las condiciones laborales, cuentan con un amplio respaldo, independientemente de la evaluación del Gobierno.

Las diferencias más notables surgen en temas fiscales, donde el 79 % de quienes aprueban al presidente apoyan la implementación de un impuesto a las grandes fortunas para financiar inversiones públicas, en contraste con el 37 % de quienes desaprueban su gestión.

Asimismo, el 58 % de los partidarios del Gobierno respalda la flexibilización del marco fiscal para permitir un aumento en las inversiones en salud y educación, mientras que el apoyo entre los críticos de Lula da Silva cae al 35 %.