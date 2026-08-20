La premier de Quebec advierte que las negociaciones comerciales con EE.UU. aún no concluyen

TORONTO — La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, ha afirmado que las negociaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos están "lejos de terminar". Fréchette ha solicitado más información al primer ministro Mark Carney antes de tomar decisiones sobre un posible acuerdo que garantice la protección de los sectores lácteo y forestal de Quebec.

La premier también ha rechazado la idea de reanudar rápidamente la venta de alcohol estadounidense en las tiendas provinciales, subrayando que solo Quebec tiene la autoridad para decidir si los productos de EE.UU. regresan a los estantes de la SAQ, la corporación gubernamental que controla la mayoría de las ventas de vino y licores en la provincia.

"Falta información antes de que pueda tomar las decisiones correctas para garantizar que los quebequenses estén protegidos. Estoy a la espera de aclaraciones del señor Carney", expresó Fréchette en un post en redes sociales a última hora del miércoles.

Canadá y Estados Unidos se acercaron el miércoles a la finalización de un acuerdo comercial que evitaría la imposición de aranceles estadounidenses del 50%, que han sido objeto de amenazas. Donald Trump calificó el acuerdo de "muy justo" para ambas partes, anticipando beneficios para agricultores y fabricantes estadounidenses. Los aranceles sobre importaciones canadienses, que representan un valor cercano a los 20.000 millones de dólares, han sido aplazados hasta las 12:01 del sábado.

Aunque Quebec no tiene poder de veto sobre un acuerdo comercial entre ambos países, sí controla medidas provinciales relacionadas con la venta de alcohol estadounidense a través de la SAQ.

El primer ministro de Nueva Escocia, Tim Houston, indicó que Carney solicitó a los primeros ministros provinciales, durante una reunión informativa el miércoles, que permitieran el retorno del alcohol estadounidense a las tiendas, en respuesta a una de las quejas comerciales del gobierno de Trump.

La Casa Blanca ha afirmado que el acuerdo incipiente incluye un compromiso de Canadá para abordar las restricciones al alcohol de EE.UU. Sin embargo, Carney no puede obligar a las provincias a restablecer las ventas.

La Coalición Avenir Québec, liderada por Fréchette, se enfrentará a los votantes en elecciones provinciales en octubre, lo que añade presión política mientras evalúa concesiones que impactan en los sectores lácteo, forestal y la venta de alcohol estadounidense.

Houston y otros dos primeros ministros provinciales han expresado su apoyo a la dirección de las conversaciones, aunque Houston ha señalado que si los canadienses realmente volverían a comprar alcohol de EE.UU. "es un tema completamente distinto".

Ocho de las diez provincias de Canadá restringen o prohíben la venta de alcohol estadounidense, como represalia por los aranceles anteriores impuestos por Trump sobre productos canadienses. Ontario, la provincia más poblada de Canadá, tiene un papel crucial, ya que su LCBO, que es una de las mayores compradoras de alcohol del mundo, vendía cerca de 1.000 millones de dólares canadienses (723 millones de dólares) en productos de EE.UU. al año antes de retirarlos de los estantes el año pasado.

Si bien los detalles del acuerdo actual siguen siendo vagos, Trump ha afirmado que Canadá ha acordado eliminar los aranceles sobre productos agrícolas de EE.UU. En la actualidad, Canadá permite un límite de importaciones de productos lácteos con aranceles reducidos, y una vez superado este límite, se aplican aranceles significativamente más altos. Estados Unidos argumenta que el sistema canadiense de gestión de la oferta dificulta el acceso pleno de los productores lácteos estadounidenses al mercado canadiense.

El ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, ha declarado que el "sector agrícola estará bien protegido y hemos mantenido nuestra línea dura".