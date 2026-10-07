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Grupo Cali explicó por qué suspendieron su show en la despedida de Messi

La banda de cumbia santafesina tenía previsto participar del homenaje al capitán argentino, pero una falla vinculada con la organización impidió que pudiera completar su presentación.

07/10/2026 | 08:29Redacción Cadena 3 Rosario

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Grupo Cali junto a Lionel Messi.

FOTO: Grupo Cali junto a Lionel Messi.

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El Grupo Cali tuvo que interrumpir este martes su presentación en el estadio Monumental, durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La banda de cumbia santafesina tenía previsto participar del homenaje al capitán, pero el espectáculo no pudo completarse.

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A través de sus redes sociales, los músicos aclararon que la suspensión se produjo por “causas de fuerza mayor” y por cuestiones vinculadas con la organización, ajenas a los artistas. “Había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos”, expresaron.

Pese al inconveniente, Sergio Torres, Darío Zanco y el resto del grupo pudieron encontrarse con Messi en el vestuario. “Pero obviamente seguimos en el vestuario”, señalaron en el comunicado, donde además pidieron disculpas a quienes esperaban el show y agradecieron el acompañamiento.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el Grupo Cali? La banda tuvo que interrumpir su presentación en el estadio Monumental durante la despedida de Lionel Messi.

¿Quiénes son los integrantes mencionados del grupo? Los músicos mencionados son Sergio Torres y Darío Zanco.

¿Cuándo sucedió el incidente? El incidente ocurrió este martes.

¿Dónde se llevó a cabo la presentación? La presentación se llevó a cabo en el estadio Monumental.

¿Por qué se suspendió el espectáculo? La suspensión se debió a "causas de fuerza mayor" y cuestiones organizativas ajenas a los artistas.

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