Grupo Cali explicó por qué suspendieron su show en la despedida de Messi

El Grupo Cali tuvo que interrumpir este martes su presentación en el estadio Monumental, durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La banda de cumbia santafesina tenía previsto participar del homenaje al capitán, pero el espectáculo no pudo completarse.

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?? “CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN”: GRUPO CALI EXPLICÓ POR QUÉ NO HIZO SU SHOW EN LA DESPEDIDA DE MESSI Grupo Cali aclaró en sus redes sociales qué ocurrió con el show que tenía previsto realizar junto a Sergio Torres y Darío Zanco en la despedida de Lionel Messi. https://t.co/t6HXLefWRq — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 7, 2026

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A través de sus redes sociales, los músicos aclararon que la suspensión se produjo por “causas de fuerza mayor” y por cuestiones vinculadas con la organización, ajenas a los artistas. “Había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos”, expresaron.

Pese al inconveniente, Sergio Torres, Darío Zanco y el resto del grupo pudieron encontrarse con Messi en el vestuario. “Pero obviamente seguimos en el vestuario”, señalaron en el comunicado, donde además pidieron disculpas a quienes esperaban el show y agradecieron el acompañamiento.