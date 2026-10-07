FOTO: Alerta naranja por tormentas intensas en el AMBA y otras cinco provincias argentinas

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha renovado el alerta de nivel naranja por fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en varias provincias del centro del país.

La Ciudad de Buenos Aires se verá impactada por lluvias y tormentas intensas, algunas de ellas severas, según informaron desde la Agencia Noticias Argentinas. Estas condiciones climáticas podrían ir acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

El SMN indicó que se prevén acumulaciones de precipitación que oscilarán entre 50 y 80 milímetros, aunque "podrían ser superados de manera puntual".

Además, el alerta naranja abarca también a Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro. Por su parte, el alerta amarillo se mantiene para otras localidades de la provincia de Buenos Aires, así como para Corrientes, San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca y Chaco.