Alerta naranja por tormentas intensas en el AMBA y otras cinco provincias argentinas
Se anticipan precipitaciones acumuladas entre 50 y 80 milímetros, que podrían ser superadas en algunas áreas, según el SMN.
FOTO: Alerta naranja por tormentas intensas en el AMBA y otras cinco provincias argentinas
Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha renovado el alerta de nivel naranja por fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en varias provincias del centro del país.
La Ciudad de Buenos Aires se verá impactada por lluvias y tormentas intensas, algunas de ellas severas, según informaron desde la Agencia Noticias Argentinas. Estas condiciones climáticas podrían ir acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
El SMN indicó que se prevén acumulaciones de precipitación que oscilarán entre 50 y 80 milímetros, aunque "podrían ser superados de manera puntual".
Además, el alerta naranja abarca también a Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro. Por su parte, el alerta amarillo se mantiene para otras localidades de la provincia de Buenos Aires, así como para Corrientes, San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca y Chaco.
Lectura rápida
¿Qué alerta se emitió?
Se emitió un alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA y cinco provincias.
¿Qué condiciones se esperan?
Se anticipan lluvias acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superación puntual.
¿Qué provincias están afectadas?
El alerta incluye a Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Río Negro.
¿Qué fenómenos se prevén?
Las tormentas pueden traer granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas.
¿Qué otros alertas están vigentes?
Un alerta amarilla se mantiene para localidades de Buenos Aires y otras provincias como Corrientes y Mendoza.
[Fuente: Noticias Argentinas]