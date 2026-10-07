El Nobel de Química 2026 se otorga a Kagan y Soai por sus innovaciones en síntesis orgánica

FOTO: El Premio Nobel de Química fue otorgado a francés Kagan y japonés Soai.

Buenos Aires, 7 octubre (NA) — El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai "por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica", un avance que permite a los científicos impulsar reacciones que conducen a la homoquiralidad.

Este proceso resulta clave para la fabricación de fármacos, según anunció este miércoles la Real Academia de las Ciencias Sueca, información que fue corroborada por la Agencia Noticias Argentinas.

"Sus descubrimientos han desempeñado un papel determinante para los químicos que diseñan reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos", indicó el comité Nobel en un comunicado.

Acerca de los distinguidos

Kagan logró descubrir una nueva forma de manipular las reacciones químicas, lo que permite crear un exceso mayor de una de las imágenes especulares de lo que se pensaba posible.

Su descubrimiento resultó revolucionario para los químicos que desarrollan reacciones para la fabricación de productos farmacéuticos, aromas, fragancias y nuevos materiales.

Soai diseñó la primera reacción química en la que se formó únicamente una de las posibles imágenes especulares.

"Aparte de la vida misma, nadie había logrado tal hazaña. La reacción de Soai es uno de los experimentos químicos más espectaculares jamás realizados", según el sitio oficial nobelprize.org.