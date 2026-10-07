Afectados del Grupo Roma fueron al Concejo: "No solo nos robaron la plata, también los sueños"

La presidenta de la Comisión de Planeamiento del Concejo de Rosario, Fernanda Gigliani, planteó la necesidad de generar una instancia institucional para abordar la situación de los damnificados por los desarrollos del Grupo Roma. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, sostuvo que serían cerca de mil las personas afectadas y reclamó que se frene la comercialización de los lotes que todavía continúa.

Gigliani explicó que, aunque los terrenos están ubicados en distintas localidades como Ibarlucea, General Lagos, Pueblo Esther y Roldán, muchos de los compradores son rosarinos y realizaron las operaciones en una oficina del Grupo Roma habilitada en Rosario. Por eso propuso reunir a intendentes, concejales, funcionarios provinciales y organismos como Hidráulica, la Secretaría de Comercio, la Oficina del Consumidor y la EPE.

“Hay malas prácticas empresariales, eso no hay duda. Pero también el tema es qué pasó que, frente a no tener autorizaciones por parte del Estado, se permitió que esto se comercialice”, cuestionó la concejala. Y agregó: “El Estado no se puede hacer el distraído. Acá pasó algo. Alguien no vio, no quiso ver, pero algo pasó”.

La edila también advirtió que la situación presenta características diferentes según cada emprendimiento. Mencionó casos en los que los lotes estarían ubicados en zonas inundables y otros alcanzados por líneas de alta tensión. Además, aseguró que “se siguen comercializando” terrenos y reclamó que se frene “urgente” la publicidad y venta para evitar que aumente el número de damnificados.

“Nos robaron la plata y también los sueños”

Entre quienes reclaman está Norma Oviedo, una rosarina de 63 años que denunció al Grupo Roma y contó que destinó junto a su marido los ahorros de cuatro décadas para comprar un terreno en el desarrollo Vita Río, en General Lagos. “No somos inversores. Vivimos el día a día como la mayoría de los rosarinos. Estos fueron los ahorros de 40 años de matrimonio”, relató en Cadena 3 Rosario.

Norma contó que conoció el proyecto a través de publicidad en medios locales y compró directamente al Grupo Roma en 2021. Según su relato, el desarrollo debía estar terminado para noviembre de 2024 y la familia esperaba construir allí una vivienda para pasar sus últimos años. “No solo nos robaron la plata, sino que también nos robaron los sueños”, expresó.

La mujer describió que actualmente el lugar que le habían mostrado como un desarrollo inmobiliario es un terreno cubierto de yuyos y aseguró que, tras reclamar respuestas, desde la empresa le ofrecieron trasladar su operación a otro emprendimiento a cambio de aportar 15 mil dólares más. “Nos dijeron que Vita Río había sido cancelado” y que, como alternativa, podían pagar esa suma adicional o iniciar acciones judiciales, relató.

Oviedo confirmó que ya inició acciones legales y contó que atraviesa además un momento personal delicado. “Hace un mes me operaron de un tumor maligno de duodeno”, dijo al explicar que la angustia que atraviesa también impactó en su estado. Mientras los damnificados buscan recuperar sus terrenos o el dinero invertido, Gigliani reclamó una respuesta conjunta de los distintos niveles del Estado y advirtió sobre la continuidad de la comercialización.

Entrevista de Hernán Funes.