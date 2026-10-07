Bariloche a la Carta 2026: la Patagonia se descubre a través de sus sabores hasta el 12 de octubre

En la Patagonia, los paisajes de lagos y montañas suelen concentrar la atención de quienes viajan. Sin embargo, existe otra manera de conocer el territorio: a través de su cocina. Cada plato, cada ingrediente y cada productor cuentan una historia sobre el clima, los oficios y las personas que habitan la región.

Con esa premisa, Bariloche a la Carta (BALC) convierte a la ciudad rionegrina en un destino gastronómico hasta el 12 de octubre. El evento reúne restaurantes, productores y cocineros en una propuesta pensada para recorrer la región con todos los sentidos.

Un circuito gastronómico con más de 90 propuestas

El eje central es el Circuito Gastronómico, integrado por más de 90 establecimientos. Cada uno presenta menús creados especialmente para la ocasión, con valores promocionales.

La oferta es diversa: conviven restaurantes de hoteles, cervecerías, cafés y cocinas de autor. Los visitantes pueden acercarse tanto a los clásicos locales como a los proyectos que renuevan la escena culinaria de Bariloche.

Quienes descarguen de forma gratuita la Tarjeta de Beneficios BALC obtienen un 20% de descuento adicional, que puede combinarse con promociones bancarias según las condiciones de cada entidad. Fotografías, precios y ubicaciones de las propuestas están disponibles en el sitio oficial del evento.

Pop-ups y encuentros entre cocineros

Otra de las atracciones son los pop-ups. En estas jornadas, cocineros de Bariloche reciben a colegas invitados para diseñar juntos un menú especial. Se trata de experiencias únicas donde se cruzan técnicas, productos y distintas maneras de entender el oficio.

Este año, la programación incluye referentes de distintas provincias argentinas y de Chile, lo que amplía el diálogo entre tradiciones culinarias.

La Feria BALC en el Centro Cívico

Desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre, la Feria BALC funcionará en el Centro Cívico, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Allí se darán cita productores, restaurantes, chocolaterías, cervecerías y bodegas.

El público podrá probar, comprar y conocer de cerca la diversidad regional. La agenda contempla clases de cocina, degustaciones, música y actividades para los más chicos.

Como novedad, Córdoba participa por primera vez como provincia invitada, con un pabellón propio. Sus productores y cocineros formarán parte de la programación. Esta incorporación da inicio a un nuevo capítulo bajo el concepto “Argentina se encuentra en Bariloche”, una iniciativa que busca que las cocinas del país compartan sus identidades en plena Patagonia.

Informe de Marcela Psonkevich.