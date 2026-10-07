FOTO: Más de un millón de casos de influenza se reportaron en lo que va del año 2026

Buenos Aires, 7 octubre (NA) – Se han documentado más de un millón de casos de enfermedad tipo influenza (ETI), los cuales se definen por fiebre igual o superior a 38 °C, tos de menos de 10 días de evolución y sin otra etiología identificada, en lo que va de 2026.

Por otro lado, las notificaciones de esta enfermedad siguen una tendencia a la baja, evidenciando una mayor presencia del virus de Influenza B, mientras que el virus sincicial respiratorio (VSR) sigue siendo el más común entre los pacientes hospitalizados.

El total de casos de ETI reportados hasta ahora asciende a 1.024.659, lo que representa un incremento del 3,3% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este aumento podría estar relacionado con el adelantamiento del inicio de la temporada de virus respiratorios de este año. Durante la semana epidemiológica (SE) 37, se notificaron 31.856 nuevos casos de ETI.

Según un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la SE 38, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la circulación de virus respiratorios se encuentra en una fase descendente tras los picos registrados durante el invierno y se mantienen dentro de los parámetros esperados para esta época del año.

Adicionalmente, se reportaron 4.238 casos nuevos de neumonía, llevando el total de notificaciones a la SE 37 a 127.046, cifra que es levemente inferior a la registrada en años anteriores.

Más de 4.600 casos de bronquiolitis

En relación a las bronquiolitis en niños menores de 2 años, durante la última semana se notificaron 4.675 casos, acumulando un total de 113.108. Se ha observado un descenso en la curva de casos semanales desde la SE 34. Según el corredor endémico publicado en el BEN, las notificaciones semanales de los últimos tres años han mostrado una notable disminución en comparación con los años previos a 2024.

En la vigilancia ambulatoria, se registraron 4 casos de influenza, 7 menos que la semana pasada, y se evidenció un descenso significativo en la positividad de influenza, que cayó del 26,2% al 12,9%.

En consultas ambulatorias, se detectaron 21 casos positivos de VSR entre 320 muestras analizadas en las últimas cuatro semanas, así como 3 casos positivos de SARS-Cov-2 entre 128 muestras procesadas. En cuanto a la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en pacientes hospitalizados, se ha notado una reducción en los casos graves de VSR y una leve disminución en los casos de influenza.

Durante las últimas cuatro semanas, se notificaron 268 casos positivos de VSR (29 menos que la semana anterior), 42 casos de influenza y 6 de SARS-CoV-2. Además, se registraron 4 co-infecciones de SARS-CoV-2 y VSR, y 1 de influenza y VSR.

Agencia NA