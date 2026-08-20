FOTO: La Justicia investiga a los primos de Prieto Fasano por su fuga tras el choque fatal

Buenos Aires, 20 agosto (NA) – Los primos de Andrés Prieto Fasano, el abogado mediático imputado por el choque fatal en el que murió Pamela Camacho y donde resultó gravemente herida Valentina, están siendo investigados por la Justicia por haberlo retirado de la escena del accidente sin autorización.

El incidente ocurrió en la madrugada del sábado 4 de julio de este año, en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, en el partido de San Isidro. En este lugar, Prieto Fasano colisionó por detrás con su camioneta a un vehículo Volkswagen Polo que prestaba servicio para Uber. Como resultado del siniestro, la conductora falleció y la pasajera permanece en estado crítico.

Las autoridades fueron alertadas de inmediato, pero al llegar al lugar, el abogado se negó a someterse al test de alcoholemia. Poco después, según confirmaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, "dos primos fueron a buscarlo y no se identificaron. Aprovecharon una distracción y se lo llevaron a escondidas".

Este comportamiento fue registrado por los investigadores, quienes han indicado que la fiscal Carolina Asprella notificó a Jennifer Linda Jones y Christopher Ian Jones por el delito de encubrimiento, debido a que ayudaron al imputado a abandonar la escena y dejar a las víctimas en el lugar.

Además, se ha señalado que Prieto Fasano entregó su celular diez días después del accidente, lo que genera preocupación por la posible eliminación de información relevante para la causa. Según los informes, "no hay frenada en la calzada y en los videos se observa que tampoco intentó esquivar el auto de Camacho, lo que sugiere que podría haber estado utilizando el teléfono. Desafortunadamente, no obtendremos demasiada información del dispositivo porque lo entregó mucho tiempo después".

En cuanto a las pericias de los teléfonos, hasta el momento no se han concretado, y los resultados serían cruciales para entender los movimientos del principal acusado y su entorno. Recientemente, se conocieron videos grabados por un referente religioso horas antes del accidente, donde se puede observar una "juntada" con amigos, en la que se consumieron bebidas alcohólicas y asado.