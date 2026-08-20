Más de 100 muertos tras colapso de mina en República Centroafricana: continúan los rescates

BANGUI, República Centroafricana — Las esperanzas de rescatar sobrevivientes tras el colapso de una mina de oro en República Centroafricana se desvanecían el jueves, dos días después de que la tragedia cobrara la vida de más de 100 personas y dejara a muchos otros atrapados bajo los escombros.

Los equipos de rescate continuaban recuperando cuerpos en el sitio de minería artesanal ubicado en Zamboye, cerca de la frontera con Camerún, aunque trabajadores locales señalaron que las operaciones carecían del equipamiento y la experiencia necesarios para enfrentar un desastre de tal envergadura.

"Se está organizando el esfuerzo de rescate, pero no está a la altura de la tarea", manifestó Jérémie Ngbiri, un minero local que perdió a su hermano y a un amigo en el derrumbe. Ngbiri relató que vio a algunas víctimas asfixiarse mientras otros intentaban rescatarlas.

La Cruz Roja local colabora en la búsqueda, pero no puede confirmar cuántas personas permanecen sepultadas, según indicó el voluntario Gervais Ganagoro.

"Seguimos encontrando cuerpos", afirmó Ganagoro, añadiendo que solo en la mañana del jueves se recuperaron más de diez. "Cada hora se descubren cuerpos, lo que incrementa el número de víctimas".

El colapso de la mina ocurrió el martes debido a un alud de tierra. Autoridades locales y la Cruz Roja informaron el miércoles que más de 100 personas habían muerto y advirtieron que la cifra podría aumentar.

El ministro de Minas, Rufin Benam Beltoungou, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y advirtió a los mineros sobre los peligros de las prácticas mineras inseguras, según un comunicado del ministerio.

Se ha informado que algunas de las víctimas eran originarias de Camerún. El ministerio camerunés de Minas indicó que entre los fallecidos había mineros de ambos países, y desplegó un equipo para evaluar la situación en la frontera. El diario estatal Cameroon Tribune reportó que al menos cuatro cameruneses murieron.

Los derrumbes en minas artesanales son comunes en la República Centroafricana, donde miles de personas trabajan en minería a pequeña escala, a menudo sin protección adecuada. Con frecuencia, los pozos se excavan a mano y pueden alcanzar varios metros de profundidad.

Sin un refuerzo adecuado, el movimiento del terreno puede provocar que los túneles se derrumben de forma repentina, sepultando a los mineros en cuestión de segundos.

Investigaciones y medios locales han reportado sobre la minería insegura y no regulada asociada con una creciente fiebre del oro en la región de Zamboye, donde ocurrió el colapso. Un informe de 2025 de expertos de la ONU documentó la minería ilícita en la zona, incluida la participación de grupos armados y el uso de métodos de extracción que plantean riesgos para la salud y el medio ambiente.

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La periodista de The Associated Press Nalova Akua contribuyó desde Yaundé, Camerún.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.