Fuerte choque en Ovidio Lagos y Rioja: un motociclista resultó herido

Un joven que circulaba en moto chocó este jueves por la mañana en la zona de Ovidio Lagos y Rioja, en Rosario, y debió ser asistido por una ambulancia del SIES. El motociclista sufrió golpes en los miembros inferiores, el hombro y el codo, además de un impacto en la zona de la cabeza y el ojo izquierdo.

Según informaron desde el lugar, el joven llevaba casco y el elemento de protección terminó partido tras el impacto. Los médicos destacaron que el casco fue clave para evitar consecuencias más graves y, tras ser atendido en el lugar, el motociclista iba a ser trasladado para realizarle controles.

La mecánica del choque todavía era materia de investigación. En el lugar se encontraba la moto, pero inicialmente no se había localizado el auto contra el que habría impactado. Por el operativo policial y la presencia de la ambulancia, Ovidio Lagos permanecía cortada a la altura de Córdoba, generando demoras y desvíos en ese sector.

Informe de Fernando Carrafiello.