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Encontraron muerto a un nene de 6 años en Santa Fe: detuvieron a su madre

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en el barrio Reyes de San Justo. La Justicia ordenó la autopsia, el análisis de cámaras y la preservación de la escena mientras avanza la pesquisa.

20/08/2026 | 08:42Redacción Cadena 3

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El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue (Foto: TN)

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  1.

    Audio. Encontraron muerto a un nene de 6 años en Santa Fe: detuvieron a su madre

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Un llamado al 911 que alertaba sobre una posible situación de violencia en una vivienda de San Justo, Santa Fe, activó el operativo policial. Cuando los efectivos llegaron a la casa ubicada en Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, del barrio Reyes, se encontraron con una escena impactante: una mujer sostenía en brazos el cuerpo sin vida de su hijo de seis años.

La madre, una mujer de 22 años identificada por las iniciales R.M., quedó detenida preventivamente mientras avanza la investigación.

La intervención judicial

La fiscal Daniela Montegrosso ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir las últimas horas del menor. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Criminalística trabajó en el domicilio para preservar la escena, levantar huellas y buscar elementos que puedan aportar información.

El cuerpo del nene fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe, donde se realizará la autopsia. Ese estudio resultará clave para determinar si la muerte se produjo por causas naturales, como consecuencia de un accidente o si hubo intervención de terceros.

Búsqueda de testigos y cámaras

Los investigadores comenzaron a recorrer la zona en busca de testigos y detectaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas cuyos registros serán analizados para reconstruir los movimientos antes y después del descubrimiento del cuerpo.

La causa es investigada por la Unidad Regional XVI y la PDI, a cargo de la fiscal Montegrosso. Hasta el momento no se informó oficialmente la causa de la muerte ni existen conclusiones sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho.

En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal Montegrosso brindarán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo, donde se espera que ofrezcan detalles sobre las primeras pericias y las medidas adoptadas.

Informe de Matías Arrieta.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en San Justo? Un llamado al 911 alertó sobre una situación de violencia, encontrando a una madre con el cuerpo sin vida de su hijo de seis años.

¿Quién es la madre? La madre, identificada como R.M., tiene 22 años y fue detenida preventivamente.

¿Qué medidas se están tomando? La fiscal Daniela Montegrosso ha ordenado medidas para reconstruir las últimas horas del menor y se está realizando una autopsia.

¿Dónde se llevará a cabo la conferencia de prensa? La conferencia será en la sede de la Unidad Fiscal San Justo por parte del fiscal Jorge Nessier y la fiscal Montegrosso.

¿Cómo avanza la investigación? La PDI y la Unidad Regional XVI investigan la causa, buscando testigos y analizando cámaras de videovigilancia.

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