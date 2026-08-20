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Luto y dolor en el turf: murió el jockey Leandro Henrique tras una caída en plena carrera

El jinete brasileño, de 27 años, murió tras permanecer tres días internado por las severas lesiones sufridas en un accidente en Río de Janeiro. VIDEO.

20/08/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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Tragedia en el turf sudamericano: falleció el jockey Leandro Henrique tras un accidente en carrera

FOTO: Tragedia en el turf sudamericano: falleció el jockey Leandro Henrique tras un accidente en carrera

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Buenos Aires, 20 agosto (NA) – El mundo del turf de la región atraviesa un profundo estado de conmoción luego de confirmarse el fallecimiento del destacado jockey brasileño Leandro Henrique, ocurrido en las últimas horas como consecuencia de un grave accidente sufrido en plena competencia.

El deportista, de 27 años, se encontraba hospitalizado desde el pasado domingo tras protagonizar una caída junto con su ejemplar Native Coffee, quien se desvió del trazado habitual y sobrepasó las vallas perimetrales que provocó el impacto del jinete contra el terreno durante la segunda carrera disputada en el Hipódromo de la Gávea, perteneciente al Jockey Club Brasileiro.

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Como resultado del golpe, el profesional sufrió traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta en la zona pelviana. Luego de recibir las primeras atenciones médicas sobre la pista, fue trasladado de urgencia al hospital Miguel Couto donde se lo sometió a intervenciones quirúrgicas y se lo derivó a una unidad de cuidados intensivos, donde finalmente se produjo su deceso.

Nacido en Recife en diciembre de 1998, Henrique fue considerado un talento precoz y una de las fustas más laureadas de la hípica de su país. Durante su carrera superó el millar de victorias y obtuvo consagraciones en Grandes Premios de Grupo 1, destacándose su reciente incorporación como piloto oficial del haras Santa María de Araras.

La entidad hípica carioca emitió un comunicado para manifestar sus condolencias a la familia y allegados del deportista, lamentando la pérdida de una de las figuras más representativas de la actividad en los últimos años: "Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte".

Lectura rápida

¿Qué sucedió?
El jockey Leandro Henrique falleció tras un accidente en una carrera.

¿Quién era Leandro Henrique?
Era un destacado jockey brasileño de 27 años, reconocido en el turf.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el pasado domingo en el Hipódromo de la Gávea.

¿Dónde se produjo el accidente?
En el Hipódromo de la Gávea, en Río de Janeiro, Brasil.

¿Por qué es relevante su fallecimiento?
Su muerte genera un profundo impacto en el mundo del turf sudamericano.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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