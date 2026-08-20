Walmart reporta su menor crecimiento de ventas en seis años y mantiene un enfoque cauteloso

NUEVA YORK — En su último informe trimestral, Walmart reveló que experimentó el crecimiento más lento en sus ventas comparables en Estados Unidos en seis años, lo que ha llevado a la empresa a adoptar una perspectiva cautelosa para el resto del año. Este desempeño ha generado inquietud entre los analistas sobre la capacidad de gasto de los consumidores de bajos ingresos, quienes están ajustando sus compras en medio del aumento de los precios de la gasolina y otros bienes.

Las acciones de Walmart cayeron más del 8% el jueves, contribuyendo a una baja general en el mercado bursátil estadounidense. Las ventas comparables, que incluyen las tiendas abiertas por al menos un año y las ventas en línea asociadas, crecieron un modesto 2,6% en el segundo trimestre, en comparación con el 4,1% del trimestre anterior.

Si se excluye la categoría de bienestar, que comprende las farmacias, las ventas comparables aumentaron un 3,4%. Sin embargo, esta cifra fue inferior a las expectativas del mercado, que preveía un incremento del 3,8%, según datos de FactSet.

A pesar de esta desaceleración, la ganancia trimestral de Walmart, respaldada por un reembolso arancelario de 2.900 millones de dólares, superó las proyecciones de los analistas. La compañía afirma que continúa ganando participación de mercado, a pesar de los desafíos económicos.

La empresa ha utilizado los reembolsos arancelarios para reducir temporalmente los precios de unos 11.000 productos, especialmente en comestibles y mercancía general. Sin embargo, enfrenta presiones similares a las que afectan al consumidor estadounidense, como el aumento de los costos de energía debido a conflictos internacionales. Se estima que Walmart enfrentará un incremento de 2.000 millones de dólares en costos adicionales de combustible este año.

La desaceleración en las ventas comparables refleja también un cambio estratégico hacia el comercio electrónico, las membresías de Walmart+ y la publicidad. El negocio de comercio electrónico de la compañía en Estados Unidos ha crecido un 24%, representando ahora el 23% del negocio total, el doble que hace cinco años.

El director ejecutivo, John Furner, destacó que a medida que estos negocios crecen, se convierten en una parte más significativa de la operación general de Walmart.

Las proyecciones de Walmart para el tercer trimestre apuntan a ganancias por acción de entre 62 y 64 centavos, con un aumento de ventas esperado entre 3% y 3,75%. Para el año completo, la compañía anticipa ganancias por acción de entre 2,80 y 2,87 dólares, mientras que las ventas deberían incrementarse entre 4% y 5%. Este pronóstico sugiere ventas totales de entre 741.700 millones y 748.800 millones de dólares.

El director financiero, John David Rainey, señaló que el aumento de los precios de la gasolina, que ha superado los 4 dólares por galón, impacta las decisiones de compra de los consumidores. A medida que Walmart se adapta a estas condiciones, ha observado un cambio en su base de clientes, captando un mayor número de consumidores de hogares con ingresos anuales superiores a 100.000 dólares.

En el periodo que finalizó el 31 de julio, Walmart reportó un ingreso neto de 6.370 millones de dólares, equivalente a 80 centavos por acción, superando las expectativas de Wall Street, que anticipaban 74 centavos. Las ventas totalizaron 187.940 millones de dólares, por encima de las proyecciones de 186.620 millones de dólares.