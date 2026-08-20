Agentes federales incautan dispositivos electrónicos de Eric Swalwell en investigación por abuso

WASHINGTON — Agentes federales llevaron a cabo la incautación de dispositivos electrónicos pertenecientes al exlegislador Eric Swalwell y realizaron un registro en su residencia en Washington como parte de una investigación relacionada con denuncias de abuso sexual contra el excongresista demócrata de California, según fuentes cercanas al caso.

Los dispositivos de Swalwell fueron confiscados en el aeropuerto de San Francisco el pasado sábado, y al día siguiente se llevó a cabo la orden de registro en su domicilio, de acuerdo a la información proporcionada por una persona que solicitó permanecer en el anonimato debido a la sensibilidad del asunto.

Un mensaje fue dejado el jueves buscando comentarios de un abogado que representa a Swalwell, quien ha rechazado las acusaciones de agresión sexual y comportamiento indebido.

En abril, Swalwell anunció su renuncia al Congreso tras la aparición de denuncias que lo acusaban de haber agredido sexualmente a una mujer en dos ocasiones, mientras ella formaba parte de su equipo. El San Francisco Chronicle, seguido por CNN, fue el primer medio en informar sobre estas acusaciones. Además, CNN reveló que otras tres mujeres también denunciaron diversas formas de conducta sexual inapropiada por parte de Swalwell, incluyendo el envío de mensajes explícitos no solicitados y fotos desnudas.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, confirmó en abril que se estaba llevando a cabo una investigación sobre Swalwell después de que una exintegrante de su equipo afirmara que él la violó en un hotel durante una visita a Nueva York para una gala benéfica en 2024. En un comunicado, la oficina de Bragg alentó a "las sobrevivientes y a cualquier persona que tenga conocimiento de estas acusaciones a comunicarse con nuestra División de Víctimas Especiales".

Swalwell, originario de Iowa, fue elegido en 2012 y representó un distrito en la Cámara de Representantes al este de San Francisco. En abril de 2019, lanzó su candidatura presidencial, pero se retiró unos meses después tras no obtener el apoyo necesario entre los votantes.

En el Congreso, Swalwell fue uno de los principales opositores demócratas del entonces presidente Donald Trump. Durante el primer mandato de Trump, fue un miembro destacado de las comisiones Judicial y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y se desempeñó como uno de los fiscales demócratas en el segundo juicio político contra Trump tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En 2023, fue removido de la Comisión de Inteligencia por el entonces presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, debido a sus vínculos con una presunta espía china, Christine Fang.

Investigadores federales habían alertado a Swalwell sobre sus preocupaciones e informaron al Congreso sobre Fang en 2015, momento en el que él asegura haber cortado el contacto con ella. No se le han formulado cargos de irregularidades, y una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes que se abrió en 2021 fue cerrada en 2023 sin que se tomaran medidas.

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Michael R. Sisak en Nueva York contribuyó a este informe.