Tragedia en mina de oro en Colombia: al menos 13 muertos y varios heridos tras derrumbe

FOTO: Al menos 13 muertos y siete heridos deja derrumbe de mina de oro en suroeste de Colombia.

Al menos 13 personas han perdido la vida y otras siete han resultado heridas debido al derrumbe de una mina de oro ocurrido el miércoles en una zona rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia. Esta información fue confirmada hoy por el secretario de Gobierno local, Fredy Gámez, a través de una radio local.

El funcionario explicó que el accidente se produjo en una mina a cielo abierto, donde un talud colapsó sobre los trabajadores que realizaban excavaciones en la zona. "Los movimientos que se generan en este tipo de minas pueden provocar estos deslizamientos", detalló Gámez en declaraciones a Caracol Radio.

Las operaciones de rescate se llevaron a cabo hasta las 02:00 hora local (07:00 GMT) de este jueves. Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos para recibir atención médica. Gámez enfatizó que "la solidaridad" de las autoridades está presente en la búsqueda de proteger la vida de los afectados y sus familias.

El secretario también alertó sobre la creciente presencia de la minería no legal de oro en varios municipios de la región andina, lo que ha llevado a que se realicen excavaciones con retroexcavadoras de manera irregular. "Hay varias minas de este tipo operando, y estamos coordinando con las autoridades municipales para mejorar el control sobre estas actividades ilegales", afirmó.

Este trágico suceso ocurre apenas 10 días después de un fuerte terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia, lo que añade más preocupación sobre la seguridad en las actividades mineras de la región.