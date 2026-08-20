América Latina y el Caribe crecerán un 2,2% en 2026 según la CEPAL en medio de un panorama complicado

SANTIAGO — La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha pronosticado que la región experimentará un crecimiento de apenas 2,2% en el año 2026, seguido de una leve mejora al 2,5% en 2027. Este panorama se presenta en un contexto global que se caracteriza por un deterioro significativo, según el último informe del organismo.

A pesar de que la región ha logrado mantener avances en términos de estabilidad macroeconómica, las economías continúan atrapadas en una trayectoria de bajo crecimiento. La CEPAL subraya que es necesario incrementar la inversión y la productividad, y avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca tanto las capacidades individuales como empresariales, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad. El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, destacó la importancia de estas medidas en un comunicado.

El informe también advirtió que, si se mantienen las proyecciones actuales, la región completará cinco años con un crecimiento promedio cercano al 2,3%, una cifra que se considera insuficiente para elevar de manera sostenible el ingreso per cápita y cerrar las brechas de desarrollo existentes.

La desaceleración anticipada para este año se debe no solo al deterioro del contexto internacional, que incluye un menor crecimiento global, volatilidad financiera y presiones en los mercados energéticos, sino también a factores internos. La CEPAL explica que la principal limitación para el crecimiento en la región es de carácter estructural, destacando los bajos niveles de inversión, el escaso aumento de la productividad, la falta de dinamismo en la creación de empleo formal y la persistente informalidad laboral.

En su análisis, la CEPAL señala que las tasas de crecimiento variarán entre las distintas subregiones: mientras que América del Sur crecería un 2,5% en 2026 y 2027, América Central registraría una expansión de 1,6% este año y 2,8% el próximo. Sin embargo, se anticipan contracciones significativas en países como Cuba, que enfrenta una proyección de retracción del 10,3%, y Haití, con una desaceleración del 1,9%.

La CEPAL también destaca que, en 2025, la región había cerrado con una expansión de 2,4%. Sin embargo, para este año, las economías deberán sortear un escenario más complejo, marcado por rivalidades geopolíticas y disrupciones en el suministro energético que han incrementado los precios del petróleo, fertilizantes y transporte.

Ante este complicado tablero internacional, el organismo ha propuesto fomentar la formalización productiva, lo que permitiría mejorar la calidad del empleo, ampliar la protección social y reducir desigualdades. Así concluyó la CEPAL en su análisis sobre las perspectivas económicas de la región.