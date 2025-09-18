La hija de Sergio Denis se pronuncia tras la caída de Catherine Fulop en un show
El músico falleció hace cinco años tras una internación de más de un año, causada por un fuerte episodio en el escenario.
18/09/2025 | 15:05Redacción Cadena 3
FOTO: “Cuentan lo grave como una anécdota y se burlan”: la hija de Sergio Denis tras la caída de Cathy Fulop
La reciente caída de Catherine Fulop, desde el escenario, durante un show junto a Erreway, despertó risas, preocupación y hasta polémica, tales como la consideración de Bárbara Hoffman, hija del cantante Sergio Denis que falleció hace cinco años tras haber caído a una fosa de más de tres metros de profundidad.
Bárbara insistió una vez más en el pedido de justicia por la brutal caída que sufrió su padre y por la que falleció a los 71 años, tras más de un año internado. Por lo que Hoffman sostuvo: “Mientras muchos cuentan lo grave como anécdota o se burlan, así como por suerte mucha gente tiene memoria y suma”.
Respecto al percance del que Fulop salió ilesa, señaló: “Un día en donde desde la mañana revivimos un montón de sensaciones que lejos de estar guardadas siguen a flor de piel, esa herida que no cierra”.
A pesar del paso del tiempo queda siempre en evidencia detrás de una sensación que en un video vuelve a dejar claro que pase o no una tragedia la justicia no actúa, los familiares terminamos siendo juzgados e inversamente proporcional al dolor nos suman culpas y nos restan paz a quiénes somos víctimas de sus negligencias”, continuó Bárbara.
En comparativa con el desenlace de su padre, explicó: “Duele tanto como este video, 6 años después . Que triste a veces se vuelve nuestro país y su injusta justicia. Ver estás noticias y seguir sintiendo la impotencia de que a pesar de haber perdido su vida mi papá, se sigue descuidando a los artistas en muchos de los escenarios de nuestro país”.
“Que tristeza me dás a veces Argentina y que injusta la justicia que nos tocó. Gracias por todo el amor y los mensajes que dejan y gracias por tanto apoyo, seguiremos hasta el final con este pedido de justicia. Gracias”, concluyó.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Catherine Fulop? La actriz sufrió una caída desde el escenario durante un show y provocó diversas reacciones.
¿Quién es Bárbara Hoffman? Es la hija del cantante Sergio Denis, que falleció tras una caída similar.
¿Qué solicitó Bárbara? Insistió en el pedido de justicia por la caída de su padre y mencionó la falta de atención a la seguridad de los artistas.
¿Qué impacto tuvo el accidente en ella? Comentó que revivió sensaciones del pasado y que la herida emocional no cierra.
¿Cuál fue su mensaje sobre la justicia? Criticó la falta de acción ante tragedias similares y la injusticia que siente hacia su familia.
[Fuente: Noticias Argentinas]